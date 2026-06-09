Χάρης Μαμουλάκης για ΑΑΔΕ: 26,8 εκατ. ευρώ για έναν… τηλεφωνητή!

Κριτική για το τηλεφωνικό κέντρο που δημιούργησε η κυβέρνηση της ΝΔ στην ΑΑΔΕ με κόστος 26,8 εκατ. ευρώ, παρά το ότι υπάρχει ήδη ψηφιακή πλατφόρμα για περισσότερες από 250 διακριτές διαδικασίες, ασκεί ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας σε δήλωσή του:

«Ξέρετε τι σημαίνει “επιτελικό κράτος” με κυβέρνηση τη ΝΔ; Να έχεις ήδη ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί και να δίνεις άλλα 26,8 εκ. για να φτιάξεις έναν πανάκριβο τηλεφωνητή που τελικά σε στέλνει πίσω στην ίδια υπηρεσία!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί 7 χρόνια μιλάει για εκσυγχρονισμό, ψηφιακό κράτος και εξυπηρέτηση του πολίτη. Μόνο που η πραγματικότητα είναι διαφορετική και αυτή τη φορά, είναι σκανδαλώδης. Στην ΑΑΔΕ, υπήρχε ήδη από το 2021 η πλατφόρμα “τα αιτήματά μου”. Ένα πλήρες ψηφιακό σύστημα για περισσότερες από 250 διακριτές διαδικασίες, με πρωτόκολλο, ιστορικό επικοινωνίας και ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων. Κι ενώ αυτό το σύστημα ήδη λειτουργούσε, η κυβέρνηση αποφάσισε κι έστησε ένα νέο τηλεφωνικό κέντρο, το 1521. Κόστος; 26,8 εκατομμύρια ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τι κάνει τελικά αυτό το υπερσύγχρονο έργο; 200 ανειδίκευτοι ιδιώτες τηλεφωνητές, απλώς παραπέμπουν τους πολίτες πίσω στην πλατφόρμα “Αιτήματα” ή στις ΔΟΥ. Δηλαδή, εκατομμύρια ευρώ για έναν ενδιάμεσο μηχανισμό που δεν λύνει προβλήματα, αλλά δημιουργεί νέα ταλαιπωρία. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, μιλούν για λανθασμένες οδηγίες, χρονοβόρες διαδικασίες και κύμα αγανάκτησης από λογιστές και πολίτες. Και αντί να προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό, όταν υπάρχουν πάνω από 4.100 κενές οργανικές θέσεις στην ΑΑΔΕ, επιλέγουν συμβασιούχους χωρίς εξειδίκευση.

Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι η βιτρίνα του επιτελικού κράτους. Ένα κράτος που ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να δείχνει ψηφιακό, ενώ ο πολίτης συνεχίζει να ταλαιπωρείται.

Τελικά το μόνο που λειτουργεί άψογα, στην κυβέρνηση της ΝΔ, είναι η απορρόφηση κονδυλίων από τους δικούς τους για τους εκλεκτούς τους.

Αλήθεια, εσύ ακόμη τους εμπιστεύεσαι;».

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