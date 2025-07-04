Αντώναρος: Ο Κασσελάκης με διέγραψε από το Κίνημα Δημοκρατίας , τον αφήνω στις Ρουβίτσες του

Τη διαγραφή του από το Κίνημα Δημοκρατίας γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ο Ευάγγελος Αντώναρος δημοσιεύοντας σε ανάρτηση στο Facebook την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Πιστοποίησης του κόμματος.

Στην ανάρτησή του ο κ. Αντώναρος εξαπολύει βέλη κατά του Στέφανου Κασσελάκη κάνοντας λόγο για λογικές «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» γράφοντας για τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας και τα επτά μέλη της επιτροπής δεοντολογίας «θα έχουνε μελετήσει οπωσδήποτε Παπαδόπουλο και Παττακό».

«Η δημοκρατία θέλει κότσια. Θέλει ανθρώπους που δεν κρύβονται πίσω από όργανα. Ούτε Προέδρους που επαγγέλλονται την αμεσοδημοκρατία και εφαρμόζουν την προσωπολατρεία. Τον αφήνω με τις Ρουβιτσες του και στον εναγκαλισμό της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ και των παραφυάδων της. Κάτι καλύτερο δεν του αξίζει. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα είναι κάτω από 1,5%» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ευάγγελος Αντώναρος.

Είχαν προηγηθεί αναρτήσεις του κ. Αντώναρου κατά της στάσης Κασσελάκη απέναντί του αλλά και κατά της φράξιας, όπως την χαρακτήριζε, «της ΠΑΣΠ – ΑΣΟΕΕ των Κατάκου και Νικηφόρου» στους οποίους, όπως λέει, «έχει παραδώσει (σ.σ. ο Κασσελάκης) τα πάντα»

Όλη η ανάρτηση του Ευάγγελου Αντώναρου για τη διαγραφή του

«ΕΙΔΗΣΗ:

ΜΕ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ

Δεν μπορεί.

Τα επτά (ανώνυμα) μέλη και η/ο επίσης ανώνυμος/η Πρόεδρος που επίσης δεν έχει την εκ του νόμου προβλεπόμενη ευπρέπεια να αναφέρει το όνομα του/της

ΘΑ ΈΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΤΤΑΚΌ.

Αποφασίζομεν και διατασσομεν.

Γνωστή πρακτική για όσους φοβούνται τον ανοικτό δημόσιο διάλογο. Κι έπειτα σου λέει "δημοκρατία'.

Καλά κάνω και το αποκαλώ εδώ και μέρες ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Η δημοκρατία θέλει κότσια. Θέλει ανθρώπους που δεν κρύβονται πίσω από όργανα. Ούτε Προέδρους που επαγγέλλονται την αμεσοδημοκρατία και εφαρμόζουν την προσωπολατρεία.

Τον αφήνω με τις Ρουβιτσες του και στον εναγκαλισμό της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ και των παραφυάδων της.

Κάτι καλύτερο δεν του αξίζει. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα είναι κάτω από 1,5%. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.

Περισσότερα αύριο.

Καλό βράδυ από Βερολινο.

Προς:

Κύριο Ευάγγελο Αντώναρος

Μέλος της Δημοτικής Οργάνωσης Φιλοθέης – Ψυχικού

Θέμα: Οριστική διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Κινήματος Δημοκρατίας

Αξιότιμε κύριε Ευάγγελε Αντώναρoς,

Η Περιφερειακή Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Πιστοποίησης του Κινήματος Δημοκρατίας, στη συνεδρίασή της στις 3 Ιουλίου 2025, έλαβε ομόφωνα απόφαση για την οριστική διαγραφή σας από τα Μητρώα του Κινήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19.5 (εδάφιο δ) και 19.8 του Καταστατικού.

Η απόφαση είναι ομόφωνη, καθώς και τα επτά (7) μέλη της Περιφερειακής ΕΔΔΙΑΠ ψήφισαν υπέρ της διαγραφής σας.

Με εκτίμηση,

Περιφερειακή Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Πιστοποίησης»

