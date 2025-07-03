ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Viral ξανά ο Δημήτρης Κουτσούμπας: Επικαλέστηκε τον Αριστοφάνη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
clock 19:14 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με φόντο τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επικαλέστηκε τον Αριστοφάνη κι έγινε viral.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ το έχει με τις απαγγελίες. Στο βήμα της Βουλής δεν βγαίνει να πει μόνο το ποίημα, αφήνει υφολογικό στίγμα.

«Και για να θυμηθούμε τον αρχαίο Αριστοφάνη στους Όρνιθες: “Πας τις λαχών αρχίδιον, είτα βούλεται αρπάσαι τι…. Δηλαδή στα νεοελληνικά: “Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι…”». Κι εσείς αρπάξατε ήδη πολλά. Χαίρετε».

O στίχος 1111 είναι: «καν λαχόντες αρχίδιον είθ’ αρπάσαι βούλησθέ τι», αλλά δεν αλλάζει ο πόθος για αρπαγή, μόλις μια θεσούλα βρεθεί.

*ἀρχίδιον < υποκοριστικό της λέξης ἀρχή (εξουσία) + κατάληξη υποκοριστικού -ίδιον

Κουτσούμπας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων, για τέτοια δυσωδία μιλάμε

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μέρκελ - Πήραν πρωινό, συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις

Κακλαμάνης σε Χαρίτση: Μόνο με προκαταρκτική η πρόσβαση στους ψηφιακούς δίσκους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

