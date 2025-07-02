Κουτσούμπας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων, για τέτοια δυσωδία μιλάμε

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάνοντας γνωστό πως το ΚΚΕ θα δώσει στη δημοσιότητα τη δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή κατά όλων των εμπλεκόμενων υπουργών.

«Πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων, για τέτοια δυσωδία μιλάμε», είπε στον απόηχο των διαλόγων που είδαν το φως της δημοσιότητας. «Οργιάζουν τα ρουσφέτια του τύπου Μαυρογιαλούρου και Γκρούεζα. Δεν μπορείτε να ξεγελάστε κανέναν, η υπόθεση βαραίνει συνολικώς την κυβέρνηση, όχι μόνο τους υπουργούς και τους βουλευτές που εμφανίζονται στη δικογραφία», είπε και διερωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός «τώρα ανακάλυψε πως πρόκειται για απόστημα;».

Ο κ. Κουτσούμπας είπε πως το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να εξασφαλιστεί πως τα πρόστιμα θα πληρωθούν από όσους έχουν την ευθύνη και όχι «από τους βιοπαλαιστές αγρότες και το λαό».

