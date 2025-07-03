Συνάντηση Μητσοτάκη με Μέρκελ - Πήραν πρωινό, συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις

Την Άνγκελα Μέρκελ υποδέχτηκε για πρωινό ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πρωθυπουργός και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας αντάλλαξαν απόψεις για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Η κ. Μερκέλ βρίσκεται στη χώρα μας επ' αφορμή της κυκλοφορίας της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου της, «Ελευθερία».

