Πανελλαδικές εξετάσεις: Πρώτοι των πρώτων οι Σητειακοί απόφοιτοι (βίντεο)

Η Θεανώ Ασπροκουτελάκη με 19.225 μόρια και ο Γιάννης Αιλαμάκης με 19.100 μόρια είναι οι πρώτοι των πρώτων στην κατάταξη για την Ιατρική Σχολή Αθηνών με την Σητειακή κοινωνία να νιώθει υπερήφανη για τη νέα γενιά πολιτών της.

Με ακούραστους συμπαραστάτες τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς, του φίλους και συγγενής τους ο στόχος επετεύχθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στην διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων, επιτυχόντες και μη, για την σκληρή προσπάθεια, επιμονή και αφοσίωση που επέδειξαν.

“Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες και όλους εσάς που μετά από σκληρή προσπάθεια, επιμονή και αφοσίωση καταφέρατε να πετύχετε τον στόχο σας και να εισαχθείτε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μια επιτυχία καθόλου εύκολη, ικανή όμως να σας δώσει τα εφόδια που θα σας συνοδεύουν σε κάθε επόμενο βήμα της ζωής σας.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και εκείνους που παρά την μεγάλη προσπάθεια δεν πέτυχαν τον επιθυμητό στόχο. Θα πρέπει να μην ξεχνάτε πως η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και δρόμους. Καμία μεμονωμένη συγκυρία δεν ορίζει το μέλλον σας. Συνεχίστε με πίστη, θέληση και αυτοπεποίθηση.

Καθοριστικός και άξιος συγχαρητηρίων ο ρόλος των οικογενειών και των εκπαιδευτικών που στηρίζουν αγόγγυστα και με περίσσια αγάπη και υπομονή αυτή την μακρά και απαιτητική διαδρομή.

Ξεχωριστή είναι η χαρά και η υπερηφάνεια μας για τις πανελλήνιες πρωτιές τις οποίες πέτυχαν μαθητές του Γενικού Λυκείου Σητείας. Άξια τέκνα της Σητειακής κοινωνίας αποδεικνύουν εμπράκτως τα επιτεύγματα τα οποία μπορούν να καταφέρουν τα παιδιά της παραγκωνισμένης Ελληνικής περιφέρειας.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους και όλες καλές σπουδές, υγεία, πρόοδο και πάντα χαρές στη ζωή σας".

