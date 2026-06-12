Ηράκλειο: Αναστάτωση από σεισμό 4,1 ρίχτερ νότια των Καλών Λιμένων

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 11 Ιουνίου 2026, στη θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους των παραλιακών περιοχών.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε ακριβώς στις 22:30. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 73 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 14,4 χιλιόμετρα, γεγονός που κατέταξε τον σεισμό στους επιφανειακούς.Παρά το γεγονός ότι η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της νότιας Κρήτης, η κατάσταση παρέμεινε απόλυτα ελεγχόμενη. Από την Πολιτική Προστασία και τις τοπικές αρχές δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.

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Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν τη μετασεισμική ακολουθία, εμφανιζόμενοι καθησυχαστικοί, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αλλά συνήθη για τα δεδομένα του ελληνικού τόξου σεισμική δραστηριότητα.

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