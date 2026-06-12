Επιδρομή ουκρανικών drones στη Ρωσία – Δύο νεκροί και 10 τραυματίες

Δυο άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών dronesστην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιγκόρ Καβάλτσουκ μέσω Telegram χθες Πέμπτη αργά το βράδυ.

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δυο τραυματίστηκαν στην περιοχή Σουζέμσκα, κοντά στα σύνορα, και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον πρατηρίων καυσίμων στη Σταταντούμπ, κάπου 110 χιλιόμετρα από εκεί, σημείωσε, συμπληρώνοντας πως 5χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε χωριστή επίθεση.

Παράλληλα στην πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει η μεγαλύτερη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία, καταγράφτηκε επίσης ουκρανική επίθεση με drones, ανέφερε ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα, ο Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ, διαβεβαιώνοντας πως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Η πόλη Τολιάτι, την οποία διαρρέει ο Βόλγας, βρίσκεται κάπου 800 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 231 ουκρανικά drones.

Το υπουργείο αναφέρεται γενικά στις καταρρίψεις, όχι στο σύνολο των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύονται από την ουκρανική πλευρά εναντίον της Ρωσίας.

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Θέμα ημερών οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν στην Ευρώπη

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Στους 55 οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ – Εφιάλτης στα συντρίμμια για 31 αγνοούμενους