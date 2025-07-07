Ζέττα Μακρή: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του δημοσιογράφου που κατηγορείται για τον εκβιασμό της

Για την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί αναβλήθηκε η δίκη του δημοσιογράφου για την υπόθεση εκβίασης της Ζέττας Μακρή.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Θανάσης Χαρμάνης ζήτησε αναβολή της δίκης για την Παρασκευή, προκειμένου να προσκομίσει στο δικαστήριο το αρχείο κλήσεων από την εταιρεία τηλεφωνίας, ώστε να αποδειχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι δεν υπάρχει κλήση προς την βουλευτή της ΝΔ.

Ο δικηγόρος της Ζέττας Μακρή, δήλωσε σύμφωνος με το αίτημα αναβολής όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριημέρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Επίσης, πρότεινε να προστεθούν δυο ακόμη μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας και συγκεκριμένα ο γιος της βουλευτού, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών στη συνάντηση, σύμφωνα με την δικογραφία, καθώς και η γραμματέας της Ζέττας Μακρή.

Απέρριψε το αίτημα ο εισαγγελέας

Κατά το gegonota.news, ο εισαγγελέας της έδρας απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή 4 ημερών. Ωστόσο, αποδέχθηκε να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης για την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Σε δηλώσεις της η Ζέττα Μακρή τόνισε ότι είναι νόμιμο δικαίωμα του κατηγορουμένου να ζητήσει αναβολή και του χορηγήθηκε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σήμερα, καθώς η πλευρά της είναι έτοιμη για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου υπογράμμισε ότι το αρχείο κλήσεων του Δ.Μ. «θα αποτελέσει καταλυτικό υπερασπιστικό στοιχείο».

