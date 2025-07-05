Ζέττα Μακρή: Συνελήφθη ο δημοσιογράφος που την εκβίαζε-''Είμαι σίγουρη ότι έκανα το σωστό''

Για μια «πολύ στενάχωρη υπόθεση», έκανε λόγο η βουλευτής της ΝΔ, Ζέττα Μακρή αναφερόμενη στην καταγγελία που έκανε για τον εκβιασμό της από δημοσιογράφο και ιδιοκτήτη ενημερωτικής ιστοσελίδας του Βόλου, ο οποίος συνελήφθη.

H κα Μακρή ανέφερε πως έκανε αυτό που η συνείδησή της επέβαλε και από εδώ και πέρα τον λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη.

«Είμαι σίγουρη ότι έκανα το σωστό, είχα υποχρέωση να το κάνω στην οικογένειά μου, στην πορεία μου» τόνισε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Όλοι γνωστοί είμαστε στον Βόλο. Υπήρχαν κάποια αρνητικά δημοσιεύματα. Έγινε η σχετική κρούση. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είναι μια πολύ στενάχωρη υπόθεση για εμένα. Πάρα πολύ καιρό πάλεψα με τη συνείδησή μου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Αλλά ένιωθα, νιώθω, είμαι σίγουρη ότι έκανα το σωστό. Είχα υποχρέωση να το κάνω στην οικογένειά μου, στην πορεία μου. Είναι πολύ στενάχωρο για εμένα, σας λέω αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή, δεν θέλησε να αποκαλύψει παραπάνω στοιχεία για την εκβίαση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από γνωστό δημοσιογράφο.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να της ζητούσε το ποσό των 15.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσει να δημοσιεύει αρνητικά σχόλια και κείμενα σε βάρος της στο μέσο που διαχειρίζεται.

Κατόπιν τούτου, η βουλευτής κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση, κατά την οποία ο δημοσιογράφος συνελήφθη να κατέχει το ποσό των 5.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του είχε παραδώσει η Ζέττα Μακρή σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια.

Ο δημοσιογράφος περνά αυτόφωρο σήμερα.

