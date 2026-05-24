Τσουκαλάς: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης - Η σύγκρουση δύο διαφορετικών οικονομικών και κοινωνικών μοντέλων

Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή του ανάρτηση, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», ανέκρουσε πρύμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση μας για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Όμως, αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση που στη χώρα μας είναι οξύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Απέναντι στα ημίμετρα της κυβέρνησης που ως θεατής παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ισορροπία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος: Τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, τα αντικίνητρα και οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Θα περιμέναμε, λόγω του «θυμού» που έχει ο κ. Μητσοτάκης με την ακρίβεια, να ακούσουμε και κάτι για το μεγάλο αυτό πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Αφού «θυμώνει» τόσο με την ακρίβεια γιατί δεν προχωρά , όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ, σε ουσιαστικούς ελέγχους σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας και αναλώνει τον «θυμό» του σε γραφειοκρατικούς ελέγχους μόνο στα ράφια των super market;

Γιατί δεν ελέγχει για εσωτερικές υπερτιμολογήσεις τις πολυεθνικές; Γιατί δεν ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού;

Γιατί διατηρεί υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και δεν τιμαριθμοποιεί τη φορολογική κλίμακα όπως έχει προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Μάλλον γιατί ο «θυμός» του είναι ακόμη ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, που δεν του βγήκε. Έχει επιλέξει συνειδητά για τη χώρα το μοντέλο της φτηνής εργασίας, της χαμηλής παραγωγικότητας και της ανεξέλεγκτης δράσης των καρτέλ. Κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία. Κράτα τους μισθούς και τις συντάξεις κάτω από την αύξηση του τιμάριθμου προς χάριν της κερδοφορίας των συμφερόντων που εκπροσωπεί η κυβέρνηση του. Η δική του Ελλάδα είναι μια πατρίδα που ερημώνει με τα νοικοκυριά να φτωχοποιούνται βίαια. Η δική μας Ελλάδα είναι η πατρίδα της αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημμα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που αγνοούνται, δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.

