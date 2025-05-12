Τριαντόπουλος: Δεύτερη κλήρωση για τους δικαστές που θα τον ελέγξουν

Και δεύτερη κλήρωση θα απαιτηθεί από τη Βουλή για το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, καθώς από τους ανώτατους δικαστικούς που σήμερα κληρώθηκαν, ορισμένοι έχουν ανυπέρβλητο κώλυμα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, ενώ υπάρχει και ανώτατος δικαστικός που συνταξιοδοτείται τον Ιούνιο με βάση τις συνταγματικές διατάξεις για την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός, ότι η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη κληρώθηκε ως η τακτική εισαγγελέας στην υπόθεση Τριαντόπουλου ενώ αναπληρωτής ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Σκάρας.

Η σημερινή κλήρωση της Βουλής για το Δικαστικό Συμβούλιο που θα επιληφθεί για την υπόθεση της παράνομης αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, ανέδειξε τρεις ανώτατους δικαστικούς ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου από τον Αρειο Πάγο και δύο από το Συμβούλιο Επικρατείας.

Παράλληλα κληρώθηκαν και τα αναπληρωματικά μέλη, δύο από τον Αρείο Πάγο και ένας ανώτατος δικαστικός από το ΣτΕ.

Οι κληρωθέντες είναι:

Από τον Αρειο Πάγο

• Φωτεινή Μηλιώνη, αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος)



• Σωκράτης Πλαστήρας, αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος)



• Αλεξάνδρα Αποστολάκη, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου (τακτικό μέλος) και



• Κωστούλα Πρίγγουρη (αναπληρωματικό μέλος)



• Ερατώ Κολέση (αναπληρωματικό μέλος)

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας

• Ιωάννης Δημητρακόπουλος,σύμβουλος ΣτΕ (τακτικό μέλος)



• Χρήστος Παπανικολάου, Σύμβουλος ΣτΕ (τακτικό μέλος)



• Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος ΣτΕ (αναπληρωματικό μέλος)

Γιατί μπήκαν στην κληρωτίδα

Από τους κληρωθέντες σήμερα η αρεοπαγίτης Ερατώ Κολέση αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας για τα οποία η Βουλή είχε ενημερωθεί και κρίνεται αδύνατον να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Επίσης η αρεοπαγίτης Κωστούλα Πριγγούρη συνταξιοδοτείται τον Ιούνιο.

Οπότε για τις δύο αυτές ανώτατες δικαστικούς θα πρέπει να γίνει δεύτερη κλήρωση.

Το ίδιο και για τον σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννη Δημητρακόπουλο, που υπηρετεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν μπορεί να μετέχει στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Και γι αυτόν η Βουλή ήταν ενήμερη, αλλά αποφασίστηκε για λόγους απόλυτης διαφάνειας να μπούν στην κληρωτίδα όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί χωρίς καμμία εξαίρεση.

