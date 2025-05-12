Μητσοτάκης-Μελόνι: Συμφωνία για επενδύσεις 360 εκατ. ευρώ από την Ιταλία για νέα τρένα και αμαξοστάσια

Συνάντηση στην Ρώμη είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο των εργασιών της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας.

Προτού ξεκινήσουν τις δηλώσεις τους οι δύο ηγέτες υπέγραψαν μια σειρά από πρωτόκολλα συνεργασίας που καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς της πολιτικής των δύο χωρών (για κοινές περιπολίες τουριστικών περιοχών, παροχή βοήθειας σε πυρκαγιές, μεταφορές κ.α.).

Ο κ. Μητσοτάκης αφού ευχαρίστησε την ιταλίδα πρωθυπουργό για την θερμή υποδοχή επέμεινε στστη συνεργασία για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών για την ένωση των ευρωπαϊκών δικτύων, λέγοντας προς μια τέτοια διασύνδεση θα είναι προς όφελος των δύο χωρών, αλλά και στην επανεκίνηση της σχεσης για τους κρατικούς σιδηρόδρομους.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για την «επανεκινηση της σχέσης που δοκιμάστηκε υπό τη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα επενδύει 400 εκατ. στην αναβάθμιση του δικτύου και συγχρονων συστημάτων ασφαλείας και η Ιταλία 360 εκατ. για καινούργια τραίνα και αμαξοστάσια. «Δεν θα μπορούσαμε να τη πετύχουμε χωρίς τη βοήθεια της ιταλίδας πρωθυπουργού», σημείωσε.

«Ταυτιζόμαστε απόλυτα για την εκεχειρία 30 ημερών με την υποστήριξη όλων των ευρωπαικών χωρών « είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ουκρανία προσθέτοντας και τις κοινές δράσεις Ελλάδας - Ιταλίας προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα.

«Η συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι αναγκαία για αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις», είπε ακόμα ο πρωθυπουργός για να προσθέσει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία προσβλέπουν «σε μια συμφωνία καθώς θέλουμε να αποφύγουμε εναν εμπορικό πόλεμο». Όπως είπε κοινός στόχος, είναι «να κρατήσουμε τη Δύση ενωμένη στις μεγάλες προκλήσεις».

Άμυνα και μεταναστευτικό στο «μενού» με την Μελόνι

Όπως τόνιζαν κυβερνητικές πηγές Ελλάδα και Ιταλία είναι δύο χώρες-μέλη της ΕΕ με λόγο και ρόλο στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις της επόμενης περιόδου, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια της ΕΕ, το μεταναστευτικό, ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Τζόρτζια Μελόνι.

Άλλωστε, Ελλάδα και Ιταλία είναι χώρες πρώτης γραμμής στο μεταναστευτικό, που επανειλημμένα έχουν υπογραμμίσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, την ανάγκη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την ανάγκη συνεργασίας με τρίτες χώρες και την ενίσχυση των επιστροφών, καθώς και την ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη και την αλληλεγγύη.

