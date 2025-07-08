ΔΕΥ.13 Απρ 2026 16:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τέμπη: Η ΝΔ είπε "όχι" στην άρση ασυλίας 14 βουλευτών μετά από μήνυση της Καρυστιανού
Προανακριτική
clock 12:42 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Κατά της άρσης ασυλίας των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αποτελούσαν την πλειοψηφία στην προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, και μηνύθηκαν από την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού, για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, είπε η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου.

Το "όχι" της ΝΔ στην άρση ασυλίας 14 βουλευτών για την υπόθεση των Τεμπών

Αρνητική ψήφο έδωσαν μόνον οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ «παρών» δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ υπερψήφισαν Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Θέλοντας να αιτιολογήσουν τη στάση τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι ναι μεν είναι «πολιτικά απόλυτα αντίθετοι στις μεθοδεύσεις της ΝΔ στην Προανακριτική Επιτροπή, ωστόσο δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί η ψήφος των βουλευτών.

Από τη Νέα Δημοκρατία σχολίαζαν πως το Σύνταγμα αναφέρει ρητά ότι ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται για γνώμη ή ψήφο του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Βουλευτές πάντως, της πλειοψηφίας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ανέφεραν πως η στάση, ακόμη και συστημικών κομμάτων, δημιουργεί κακό προηγούμενο, καθώς δεν μπορεί να αξιολογείται ποινικά η ψήφος του βουλευτή. Η υπόθεση άρση ασυλίας των 14 γαλάζιων βουλευτών εισάγεται με αρνητική γνώμη στην Ολομέλεια που θα λάβει την τελική απόφαση.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

τραγωδία στα Τέμπη Μαρία Καρυστιανού Νέα Δημοκρατία Προανακριτική Επιτροπή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis