Τέμπη: Η ΝΔ είπε "όχι" στην άρση ασυλίας 14 βουλευτών μετά από μήνυση της Καρυστιανού

Κατά της άρσης ασυλίας των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αποτελούσαν την πλειοψηφία στην προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, και μηνύθηκαν από την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού, για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, είπε η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου.

Το "όχι" της ΝΔ στην άρση ασυλίας 14 βουλευτών για την υπόθεση των Τεμπών

Αρνητική ψήφο έδωσαν μόνον οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ «παρών» δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ υπερψήφισαν Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Θέλοντας να αιτιολογήσουν τη στάση τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι ναι μεν είναι «πολιτικά απόλυτα αντίθετοι στις μεθοδεύσεις της ΝΔ στην Προανακριτική Επιτροπή, ωστόσο δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί η ψήφος των βουλευτών.

Από τη Νέα Δημοκρατία σχολίαζαν πως το Σύνταγμα αναφέρει ρητά ότι ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται για γνώμη ή ψήφο του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Βουλευτές πάντως, της πλειοψηφίας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ανέφεραν πως η στάση, ακόμη και συστημικών κομμάτων, δημιουργεί κακό προηγούμενο, καθώς δεν μπορεί να αξιολογείται ποινικά η ψήφος του βουλευτή. Η υπόθεση άρση ασυλίας των 14 γαλάζιων βουλευτών εισάγεται με αρνητική γνώμη στην Ολομέλεια που θα λάβει την τελική απόφαση.

