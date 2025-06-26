Συνάντηση Σέβης Βολουδάκη με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, συναντήθηκε σήμερα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα τις τοπικές κοινωνίες και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως το στεγαστικό, η ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων και τα κοινωνικά επιδόματα.

Ειδική αναφορά έγινε στο πρόβλημα της στέγασης, με έμφαση στην αύξηση του κόστους αγοράς και ενοικίασης, την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών σε προσιτές τιμές, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν φοιτητές, εργαζόμενοι και οικογένειες σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, όπως είναι για παράδειγμα τα Χανιά. Συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος «Σπίτι μου 2», η στοχευμένη ενίσχυση μέσω της επιστροφής ενός ενοικίου και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας stegasi.gov.gr.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η σημασία του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων για την πρόληψη και την κατάλληλη απόκριση στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της πρόσβασης ευάλωτων πολιτών στα δικαιώματά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η συνέχιση και ενδυνάμωση κοινών δράσεων. Η συνεργασία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της προσβασιμότητας σε δομές στήριξης, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς και στην εφαρμογή πολιτικών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προάγουν τη συμπερίληψη.

Η Υφυπουργός και η Υπουργός υπογράμμισαν την ανάγκη για σταθερές, συντονισμένες παρεμβάσεις, που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, με προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινότητας των οικογενειών και τη στοχευμένη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Ηράκλειο: Σύλληψη καθηγητή για ασελγείς πράξεις σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

Ηράκλειο: Kαλά τα νέα για Νεώρια και Άγιο Μηνά - Τι ανακοίνωσαν Μενδώνη - Αρναουτάκης

Ηράκλειο: Κόπηκαν τα πρώτα σταφύλια - Οι τιμές παραγωγού και η συμφωνία για τα οινοστάφυλα