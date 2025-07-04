ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στον Άγιον Όρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης (εικόνες)
Μητσοτάκης Άγιο Όρος
clock 14:21 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Άγιον Όρος βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε το πρωί με ελικόπτερο στις Καρυές, στο διοικητικό κέντρο της μοναστικής πολιτείας στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του.

Τα μέλη της Διπλής Ιεράς Σύναξης (ηγούμενοι και αντιπρόσωποι των είκοσι μονών) υποδέχτηκαν τον πρωθυπουργό με επισημότητα.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ενώ παραβρίσκονται επίσης ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος και ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλλιάνος.

Στην πλατεία τον υποδέχθηκαν ο πρωτεπιστάτης Αβραάμ και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής και τον οδήγησαν στην είσοδο του Πρωτάτου, όπου χαιρέτησε τους ηγουμένους και τους αντιπροσώπους και ασπάστηκε την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί».

Αυτή την ώρα τελείται η δοξολογία στο Πρωτάτο, παρουσία του πρωθυπουργού και θα ακολουθήσει προσφώνηση από τον Άγιο Πρώτο και αντιφώνηση από τον πρωθυπουργό καθώς και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ιεροκοινοτικό Μέγαρο.

Δείτε φωτογραφίες από το ekklisiaonline.gr:

Μητσοτάκης Άγιο Όρος
Μητσοτάκης Άγιο Όρος
Μητσοτάκης Άγιο Όρος
Μητσοτάκης Άγιο Όρος

Κυριάκος Μητσοτάκης Άγιο Όρος
