Στην ενθρόνιση του Πάπα στο Βατικανό η Σοφία Ζαχαράκη - Η συνομιλία της με τον Ποντίφικα

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Πάπα Λέοντος ΙΔ' στο Βατικανό παρέστη η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Μετά την ολοκλήρωσή της τελετής η κ. Ζαχαράκη είχε την προβλεπόμενη συνάντηση με τον Πάπα προκειμένου να τον συγχαρεί.







Η κυρία Ζαχαράκη στη δήλωση της αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα μηνύματα του νέου Ποντίφικα για αγάπη και αλληλεγγύη με έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση και έμπνευση των νέων.







Στην ελληνική αποστολή μετείχε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

