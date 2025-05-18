Στην ενθρόνιση του Πάπα στο Βατικανό η Σοφία Ζαχαράκη - Η συνομιλία της με τον Ποντίφικα
clock 18:32 | 18/05/2025
Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Πάπα Λέοντος ΙΔ'  στο Βατικανό παρέστη η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Μετά την ολοκλήρωσή της τελετής η κ. Ζαχαράκη είχε την προβλεπόμενη συνάντηση με τον Πάπα προκειμένου να τον συγχαρεί.



Η κυρία Ζαχαράκη στη δήλωση της αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα μηνύματα του νέου Ποντίφικα για αγάπη και αλληλεγγύη με έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση και έμπνευση των νέων.



Στην ελληνική αποστολή μετείχε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

