Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο «κόκκινο» παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή δημοσίευμα της Καθημερινής για ένα νέο αποκαλυπτικό e-mail που απέστειλε ο Ευάγγελος Σημανδράκος, που είχε διατελέσει πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2022-2023, στις 30 Ιουνίου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως επισημαίνεται στο email στις πληρωμές του 2023 δεν εντάχθηκαν τελικά 9.309 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιδότηση, με το 63% μάλιστα να προέρχονται από την Κρήτη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα στο e-mail περιλαμβάνονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και δύο επιστολές – ενημερωτικά σημειώματα προς τον τότε υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μπρατάκο.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειωσε πως από το Μέγαρο Μαξίμου δεν στάθηκε κανείς εμπόδιο στο να μπλοκάρει ο κ. Σημανδράκος τις πληρωμές.

«Έλεγε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι “εγώ παιδιά θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να πληρωθούν”. Το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων θα σπάσει, όπως έσπασε και το απόστημα των παράνομων συνταγογραφήσεων και του κυκλώματος των πολεοδομιών», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν τον ενημέρωσε ο πιο στενός του συνεργάτης τότε στο Μαξίμου για την ύπαρξη των “αμαρτωλών” ΑΦΜ; Για ποια θέματα συζητούν στο Μαξίμου, αν όχι για κάτι τέτοιας σοβαρότητας; Για ποιον λόγο επί δύο χρόνια σκέπαζε το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο;», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «έχουμε με ένα νέο μεγάλο σκάνδαλο που αφορά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σκάνδαλο που διασύρει τη χώρας μας πανευρωπαϊκά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως υπεύθυνος για το νέο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τη χώρα μας».

Για τις δήθεν αποκαλύψεις που υποστηρίζουν στην αντιπολίτευση πως επίκεινται έστρεψε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε τον πρωθυπουργό ενορχηστρωτή συγκάλυψης. Μιλούσαν για χαμένα βαγόνια. Αυτή είναι η αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ».

«Αποδείχθηκε ελλιποβαρές ως κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει το αίτημα για προανακριτική για να μην επέλθει παραγραφή και μετά εκλογές για πολιτική αλλαγή, πρόθεση της κυβερνητικής πλέιοψηφίας είναι να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη επισημαίνει ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης.

«Θα διαμορφώσουμε την άποψη μας και θα απομακρυνθούμε από κάθε λογική κυνηγιού μαγισσών και οποία λογική συγκάλυψης. Ξέρουμε ότι αυτήν την ώρα υπάρχει μεγεθυντικός φακός που είναι πάνω μας και πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Άμεση σύσταση προκαταρκτικής ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μιλάμε για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος του 2023. Γιατί έτσι και όχι μόνο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε μπλε ο χάρτης».

Πρόταση για προανακριτική θα καταθέσει το ΚΚΕ.

Βολές κατά της κυβέρνησης ήρθαν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε στο αίτημα του Αλέξη Χαρίτση να δοθεί ο ψηφιακός δίσκος και το σύνολο των συνομιλιών της δικογραφίας , ότι δεν υπάρχει σκληρός δίσκος, ούτε στικάκι καθώς η δικογραφία είναι σε έγχαρτη μορφή.

Task Force: Στο στόχαστρο τα μεγάλα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα

Την προτεραιότητα της κυβέρνησης να επιστραφούν τα χρήματα των επιδοτήσεων που ελήφθησαν παράνομα επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ΕΡΤΝews.

Μάλιστα η Task force, η ειδική ομάδα ελέγχου που συστάθηκε για να πετύχει την επιστροφή των ποσών που δόθηκαν παρανόμως σε αγρότες, έπιασε ηδη δουλειά.

Στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας είχαν σήμερα τις πρώτες τους συναντήσεις προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα, το οργανόγραμμα για να μπορέσουν να εντοπιστούν όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις, αλλά και να ανακτηθούν αυτές.

Οι έλεγχοι πρόκειται να είναι σαρωτικοί.

Άλλωστε η ειδική ομάδα ελέγχου απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη που αποδεδειγμένα έχουν πετύχει το στόχο τους σε παρελθόν σε ζητήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Τα αποτελέσματα της Task Force, όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένεται να είναι ορατά στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά αφού γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτή η πληρωμή θα αποτελέσει ουσιαστικά το «μπούσουλα» για τις επόμενες πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν.

Βασικός στόχος πάντα, όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι να συνεχιστεί η ομαλή ροή των επιδοτήσεων και να πηγαίνει η στήριξη σε αυτούς που πραγματικά μοχθούν.

«Θα υπάρχει ένας συνδυασμός δράσεων με τη συμμετοχή διαφορετικών υπουργείων, προκειμένου να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο και μέσα ουσιαστικά από τη συνεργασία διαφορετικών παραγόντων και ομάδων, να εντοπίσουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει παράνομα χρήματα και να κληθούν να τα επιστρέψουν πίσω άμεσα», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.

Πηγή: ΕΡΤ

