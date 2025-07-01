Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Γιατράκος

Σε ηλικία 89 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο πρώην βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Γιατράκος.

Ο Κωνσταντίνος Γιατράκος γεννήθηκε το 1936 στη Σπάρτη.

«Με θλίψη πληροφρήθηκα τον θάνατο του συναδέλφου Κωνσταντίνου Γιατράκου, πρώην βουλευτή Λακωνίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος υπηρέτησε τη Βουλή των Ελλήνων καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του ’80 και του ’90» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Κωνσταντίνος Γιατράκος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και υπηρέτησε με σεβασμό και αφοσίωση τους συμπολίτες του στη Λακωνία, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο στο δημόσιο βίο, επισημαίνει ο κ. Κακλαμάνης και απευθύνει συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ο Κωνσταντίνος Γιατράκος σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια των Παρισίων, του Χάρβαρντ και του MIT.

Η πολιτική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1974 με την Ένωση Κέντρου, αλλά το 1979 διορίστηκε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς στην Ουάσιγκτον.

Από το 1981 πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το 1985 εντάχθηκε στη ΔΗΑΝΑ.

Επέστρεψε στη ΝΔ το 1987 και το 1990 ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής

Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με εικασίες και γενικότητες δεν υπηρετείται η αλήθεια