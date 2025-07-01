ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής
clock 17:12 | 01/07/2025
newsroom ekriti.gr

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα από την υβριδική ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ. Επιπλέον, προβλέπονται 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της νεολαίας.

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τα αποτελέσματα ανά περιφέρεια:

apotelesmata-psifoforias-k-e-syriza-ps.doc (220 KB)

 

