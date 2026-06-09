Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027, οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην Ελλάδα»

Στο πολιτικό αποτύπωμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα έξι χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το Gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το Δημόσιο.

«Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών αν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και τον σεβασμό στον χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων και την αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και κάθε περιττό χαρτί μπορεί να κρύβεται «μια μικρή εστία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αρχή «νομιμότητα παντού» εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των κρατικών λειτουργιών, φέρνοντας ως παραδείγματα την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων και την ηλεκτρονική επίδοση κλήσεων, που περιορίζουν την ανάγκη πολιτικής παρέμβασης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την τεχνολογική επανάσταση «άλμα λογοδοσίας» και «βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης» απέναντι στον πολίτη, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία έχει και ιδεολογικό πρόσημο, καθώς αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα, ανεξαρτήτως του τόπου όπου βρίσκονται.

Η εκδήλωση, με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», πραγματοποιείται στο Γκάζι, παρουσία κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο απολογισμός της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία του κράτους.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε το αποτύπωμα της λειτουργίας του Gov.gr, κάνοντας λόγο για εκτιμώμενη εξοικονόμηση ύψους 312 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η επιτυχία της πλατφόρμας δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην αλλαγή που έχει επιφέρει στην καθημερινότητα πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε το Gov.gr «πολλαπλασιαστή εθνικής ισχύος», σημειώνοντας ότι, αν τα πρώτα έξι χρόνια απέδειξαν πως η Ελλάδα μπορεί να ψηφιοποιήσει το κράτος, τα επόμενα θα κρίνουν την ικανότητά της να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γίνει αποτελεσματικότερη και πιο ανταγωνιστική.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος χαρακτήρισε το Gov.gr «την πιο ορατή έκφραση του κράτους που υπηρετεί και διευκολύνει τον πολίτη και τις επιχειρήσεις».

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