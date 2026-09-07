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Κωνσταντοπούλου για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»

ζωή κωνσταντοπούλου
clock 08:32 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη συνέντευξη του πρωθυπουργούΚυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας όσα είπε ως «κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες».

«Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα! Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια!», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παράλληλα, η κα Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε τη συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ την ερχόμενη Πέμπτη (10/9) στις 12:00.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες. 4 λέξεις για τις 4 ώρες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα! Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια!

Εμείς είμαστε εδώ για αυτό! Ζωή Κωνσταντοπούλου-Πλεύση Ελευθερίας Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι η Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ».

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