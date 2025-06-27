Κασσελάκης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σου δημιουργεί αηδία, είναι σάπιο όλο το πράγμα

«Αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ή σοβαρές ενδείξεις για ποινικές ευθύνες πρέπει να παραπεμφθούν», τόνισε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ογκωδέστατη δικογραφία που έχει καταφθάσει στη Βουλή, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

«Όλο αυτό το πράγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματικά σου δημιουργεί μία αηδία, ότι πόσο σάπιο είναι το όλο πράγμα αυτό. Ακούς και αυτούς τους διαλόγους… φανταστείτε να ξέραμε όλους τους διαλόγους. Το ότι αυτό είναι το επίπεδο της δημόσιας διοίκησης και ότι είναι τόσο ξεδιάντροποι, δηλαδή το πώς το έχουν φτιάξει να είναι καθεστώς», τόνισε ο κ. Κασσελάκης, μιλώντας στο MEGA.

Συμπλήρωσε ότι δεν γνωρίζει τη δικογραφία, ωστόσο, όπως είπε, «από τη στιγμή που υπάρχουν ευθύνες ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα κυβερνούσε, πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στην διασπάθιση του δημοσίου χρήματος».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, «η εμπλοκή είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί, προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε τα πάντα, αλλά εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τότε πρέπει να γίνει προανακριτική. Είναι το αυτονόητο αυτό».

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε πως «έπρεπε να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση σωστά. Βλέπετε τη σήψη που υπάρχει και χρειάζεται μία βαθιά κάθαρση. Πρέπει να βελτιωθούμε ριζικά γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε σπαταλήσει τεράστιες ευκαιρίες που έχουμε δεχτεί στην ιστορία μας με στήριξη της Ευρώπης».

Για τον Μάκη Βορίδη, το όνομα του οποίου υπάρχει στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ότι «το γεγονός ότι χωρίς καν να έχει δει τη δικογραφία, βγαίνει και λέει ‘εγώ ξέρω ότι είμαι αθώος’, ο κ. Βορίδης, δείχνει την προσέγγισή τους ότι επειδή μπορούμε, το λέμε, όπως ήταν με την ‘Ομάδα Αλήθειας’ που πήγαν στην εκδήλωση φιέστα όλοι αυτοί οι υπουργοί, συν ο ανιψιός του Predator, ο κ. Δημητριάδης. Μην ξεχνάμε ότι το Predator, το παράνομο λογισμικό, οι παρακολουθήσεις, δεν έγιναν δωρεάν, τις πλήρωσαν μερικά κονδύλια του Έλληνα πολίτη τα οποία προφανώς θα είναι στα αρκετά εκατομμύρια και δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Και πάνε και εμφανίζονται έτσι με θράσος. Λένε στους Έλληνες πολίτες ‘επειδή μπορούμε, το κάνουμε’. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να πουν τέλος, φύγετε».

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο κ. Κασσελάκης επισήμανε πως «εξαπατήθηκε κόσμος, με τις ουρές που περίμεναν για ώρες για να μπουν να ψηφίσουν αρχικά για έναν νέο αρχηγό ο οποίος θα τα άλλαζε όλα, μετά για το Συνέδριο όπου αποκλείστηκα, όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος εθελοντικά είχε πιστέψει στις αρχές της Αριστεράς και είδε αυτός ο χώρος να συμβιβάζεται με τα συμφέροντα και να καταλύει κάθε δημοκρατικό αίσθημα που έχει ο κάθε αριστερός, προοδευτικός πολίτης μέσα του. Με λυπεί η κατάσταση. Όταν ένα κόμμα αποκλείει τη δημοκρατία από μέσα του, δεν μπορεί να περιμένει να το εμπιστευτούν οι πολίτες δημοκρατικά».

«Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, αυτό είναι ξεκάθαρο»

Για το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «ετοιμάζεται να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εξάλλου το μισό κόμμα είναι ΝΔ ‘light’ εκεί μέσα. Αν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, παίρνεις ΝΔ».

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, απαντά ότι «δεν θα συνεργαστούμε. Έχουμε μία αυτόνομη πορεία, έχουμε ένα ξεκάθαρο στίγμα, έχουμε χτίσει τις συμμαχίες μας, υπερασπιζόμαστε εθνικά μας συμφέροντα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

