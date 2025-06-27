Χάρης Μαμουλάκης: Στη συνάντηση με τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Σινά κ. Δαμιανό

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή μεταξύ του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη και του Αρχιεπισκόπου του Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κ. Δαμιανού, συμμετείχε ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου και μέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας της Βουλής, Χάρης Μαμουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις ενέργειες και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της Ιεράς Μονής, με τον Αρχιεπίσκοπο να ευχαριστεί για την συμπαράσταση και την ευαισθησία στην καταπάτηση των ανθρωπίνων και θρησκευτικών ελευθεριών.

Από την πλευρά των Βουλευτών, εκφράστηκε η βαθύτατη θλίψη για τα θύματα του Ναού στη Συρία και η ανησυχία για τις εξελίξεις που αφορούν το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής. Επισημάνθηκε επίσης ότι αποτελεί προτεραιότητα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ορθοδοξία στο σύνολό της, η διαφύλαξη της πνευματικής και λειτουργικής ιδιοσυστασίας του παλαιότερου Ορθόδοξου Χριστιανικού Μνημείου.

Τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Δαμιανό, συνόδευαν o Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος και ο Νομικός Σύμβουλος Χρήστος Κομπιλίρης.

Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, τα μέλη Γεώργιος Καρασμάνης, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Απόστολος Πάνας, ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Βασίλειος Μπαγιώκος καθώς και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου, Πρέσβυς, Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

