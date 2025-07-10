Φλωρίδης για την ιατροδικαστική Πάτρας: «Εάν δεν κόψεις τα σάπια θα σου μολύνουν και τα υπόλοιπα»

Σε αναστολή λειτουργίας, τέθηκε όλη η ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και μέχρι τότε των υποθέσεων θα επιλαμβάνεται η αντίστοιχη της Κορίνθου.

Η απόφαση αυτή, ελήφθη μετά τις δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν σε δύο πολύκροτες υποθέσεις και αφορούσαν σε θανάτους παιδιών. Της πρόσφατης με πρωταγωνίστρια και κατηγορούμενη την 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου από την Αμαλιάδα, και της καταδικασμένης Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Alpha 989 εξήγησε τους λόγους της απόφασης σημειώνοντας χαρακτηριστικά «έαν δεν κόψεις τα σάπια θα σου μολύνουν και τα υπόλοιπα»

Υπενθύμισε ότι πλέον έχει συσταθεί Γενική Διεύθυνση για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και μία μόνιμη τριμελής επιτροπή από ιατροδικαστές, η οποία επιλαμβάνεται μετά εισαγγελική παραγγελία ή καταγγελίες «ότι κάτι δεν πάει καλά».

Όσον αφορά στην ιατροδικαστή Τσιόλα, μέχρι πρότινος επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πάτρα και είχε εμπλοκή στην υπόθεση Πισπιρίγκου, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ότι «είναι σε διαθεσιμότητα προκειμένου να ερευνηθεί αν υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες της σε αντιθέσεις που είχε».

Για τη «δυσλειτουργία» που αναφέρεται στην απόφαση αναστολής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών εξήγησε ότι «είχε μείνει μόνο ένας ιατροδικαστής που συνέταξε τις τρεις εκθέσεις που έχουν σχέση με την υπόθεση Μουρτζούκου. Ενόψει του τι είχε προηγηθεί και την εξέλιξη αυτή αποφασίσαμε να θέσουμε σε αναστολή την υπηρεσία. Το αν θα μείνει σε αναστολή ο ιατροδικαστής θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία από τις εισαγγελικές αρχές. Όπως και για την κυρία Τσιόλα είχαμε στο διατακτικό των αποφάσεων αναφορά, εμείς δεν παρεμβαίνουμε μόνοι μας»,

Σύμφωνα με τον κ.Φλωρίδη σε λίγες ημέρες αναμένεται και το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, όπως εξήγησε «μετά από αίτημα του τοπικού εισαγγελέα της Ηλείας με μια παραγγελία προς το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αθήνας έχει επιληφθεί η 3μελης ομάδα. Η εκτίμηση είναι ότι σε κάποιες ημέρες θα εκδώσει το πόρισμα ειδικά για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, θα δούμε τι θα πουν».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθέτησε επίσης και «τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μια ιατροδικαστική έκθεση για να γίνεται δεκτή στα δικαστήρια γιατί μέχρι σήμερα έφταναν εκθέσεις στο δικαστήριο και ο δικαστής ρωτούσε γιατί λείπει εκείνο ή το άλλο. Τώρα κάθε ιατροδικαστική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει βασικά στοιχεία».

Έφτασε στο Λαύριο το πλοίο με τους 520 μετανάστες από την Κρήτη - Οδηγούνται στη δομή της Μαλακάσας

Στοιχεία σοκ από Κομισιόν: Μόνο 4 στους 10 εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα

Αγωνία για τον Έλληνα ένοπλο φρουρό του “Eternity C” - Φέρεται να έχει απαχθεί από τους Χούθι