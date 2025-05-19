Αυγενάκης: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το ΠΔ που αφορά τους μικρούς οικισμούς

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), κ. Γιώργο Στασινό, πραγματοποίησε σήμερα ο πρ Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, με βασικό θέμα το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σε βάθος τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε πολίτες, μηχανικούς και τοπικές κοινωνίες. Ο νέος κανονισμός παρουσιάζει ασάφειες και ρυθμιστικά κενά, που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των πολεοδομικών διαδικασιών στους μικρούς οικισμούς και ενδέχεται να δημιουργήσουν αναπτυξιακή στασιμότητα.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ συμφώνησαν στην ανάγκη βελτίωσης του Προεδρικού Διατάγματος, με σκοπό την προστασία της βιωσιμότητας των μικρών κοινοτήτων, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας, ανακοινώθηκε η παρουσία του κ. Στασινού στις 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο σε ενημερωτική εκδήλωση, με κεντρικά θέματα:

1. Τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ)

2. Τις εξελίξεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)

3. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τους μικρούς οικισμούς

Η εν λόγω εκδήλωση στοχεύει στην πλήρη ενημέρωση των μελών της τεχνικής κοινότητας της Κρήτης και την ανοιχτή θεσμική διαβούλευση.

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ανασφάλεια για 14.000 οικοδομικές άδειες – Αίτημα για νομοθετική αποσαφήνιση και άμεσες λύσεις

Παράλληλα, με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, και κοινοποίηση στον Υφυπουργό κ. Νίκο Ταγαρά, ο Λευτέρης Αυγενάκης μεταφέρει την έντονη ανησυχία της τεχνικής κοινότητας της Κρήτης – και όχι μόνο – αναφορικά με τις συνέπειες των αποφάσεων 146-149/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι εν λόγω αποφάσεις έκριναν αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) που αφορούν τα πολεοδομικά “μπόνους” δόμησης. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα περίπου 14.000 οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά δεν είχαν υλοποιηθεί έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024.

Η επιστολή θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων:

· Ποια είναι η ακριβής έννοια της "έναρξης εργασιών";

Το ΣτΕ προσδιορίζει την έναρξη με βάση τις εκσκαφές, γεγονός που καθιστά μη επιλέξιμες τις άδειες για προσθήκες καθ’ ύψος ή για αλλαγές χρήσης όπου εκσκαφές δεν απαιτούνται.

· Με ποια διοικητική πράξη τεκμηριώνεται η επιλεξιμότητα μιας άδειας;

Ζητείται να αναγνωρίζονται πράξεις όπως η προέγκριση, η έγκριση μορφολογικού ελέγχου ή άλλες θεσμικές εγκρίσεις ως νόμιμη βάση.

· Υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση των πληγέντων μηχανικών και ιδιωτών;

Χιλιάδες ευρώ έχουν ήδη δαπανηθεί για μελέτες και αδειοδοτήσεις που καθίστανται σήμερα νομικά επισφαλείς.

· Πώς θα ανταποκριθούν οι ΥΔΟΜ στον όγκο των αναθεωρήσεων;

Η ανάγκη για άμεση αναθεώρηση χιλιάδων αδειών έρχεται χωρίς ανάλογη ενίσχυση σε προσωπικό και τεχνικά μέσα.

· Υφίσταται ζήτημα ισονομίας;

Την ώρα που ακυρώνονται άδειες ιδιωτών, το Υπουργείο διατηρεί τα μπόνους δόμησης σε μεγάλα έργα (π.χ. Ελληνικό) ή προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης καλεί την ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει άμεσα σε:

1. Νομοθετική αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας

2. Θεσμοθέτηση οικονομικής αποκατάστασης για τους πληγέντες

3. Ενίσχυση των Υπηρεσιών Δόμησης

4. Επανεξέταση της εφαρμογής του πλαισίου βάσει της αρχής της ισονομίας

Η επιστολή καταλήγει με αίτημα για άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένες και εφαρμόσιμες λύσεις που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ασφάλεια δικαίου

