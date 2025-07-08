Ζει σε υπόγειο καταφύγιο για να γλιτώσει έξοδα: Πληρώνει το φθηνότερο ενοίκιο στις ΗΠΑ (βίντεο)

Από τη Νέα Υόρκη στα… έγκατα της Καλιφόρνια.

Μια 44χρονη αποφάσισε να εγκαταλείψει τη συμβατική ζωή και να μείνει σε ένα υπόγειο καταφύγιο, μακριά από λογαριασμούς και αστικά άγχη. Τα αποτελέσματα της άλλαξαν τη ζωή... προς το καλύτερο.

Όλο και περισσότεροι αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διαβίωσης, ειδικά εν μέσω ακρίβειας και φόβων για γεωπολιτική αστάθεια. Η Κέιτλιν Τζόνσον, 44 ετών, πήρε το concept αυτό… πολύ σοβαρά. Τον Απρίλιο του 2024, άφησε τη Νέα Υόρκη και μετακόμισε σε υπόγειο καταφύγιο στην Καλιφόρνια, αναζητώντας όχι μόνο ηρεμία, αλλά και σημαντική μείωση στα πάγια έξοδα.

Η καθημερινότητα της Κέιτλιν κάτω από τη γη μπορεί να μη μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως πλησιάζει. Δεν υπάρχουν παράθυρα, ο αερισμός και το φως είναι περιορισμένα, αλλά η ίδια έχει βρει τον τρόπο να κάνει τον χώρο «σπίτι». «Ήταν άδειο. Σιγά-σιγά το γέμισα με ό,τι χωρούσε. Τα υπόλοιπα μπήκαν σε αποθήκη. Ειλικρινά, για μένα είναι σαν διαμέρισμα», λέει χαρακτηριστικά.

Οι δύο υδραυλικές πόρτες που οδηγούν στο εσωτερικό ανοίγουν την ημέρα για να περνά το φως. Τα βράδια, όταν επιστρέφει από τη δουλειά, το σκοτάδι του καταφυγίου της φαίνεται απολύτως φυσικό.

Πως κατάφερε να πληρώνει το φθηνότερο ενοίκιο στην Καλιφόρνια

Στην εποχή των πανάκριβων ενοικίων, η Κέιτλιν φαίνεται να πέτυχε μια σπάνια συμφωνία. Το κόστος για να ζει στο υπόγειο καταφύγιο και να νοικιάζει μέρος της αυλής ανέρχεται στα μόλις $500 τον μήνα. Και το καλύτερο; Δεν πληρώνει καθόλου λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

«Ένα απλό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στην Καλιφόρνια κοστίζει από $1.500 έως $2.000 το μήνα. Εγώ πληρώνω $500 και προσέχω τον χώρο, ώστε η ιδιοκτήτρια να μην ασχολείται με αυτό», εξηγεί.

Θεωρία συνομωσίας: Έτοιμη για το τέλος του κόσμου;

Η Κέιτλιν μπορεί να το πήρε ως αστείο, αλλά καθώς τα παγκόσμια γεγονότα κλιμακώνονται, η επιλογή της αποκτά νόημα. «Πάντα έλεγα πως αν γίνει ζόμπι αποκάλυψη, τουλάχιστον θα είμαι ασφαλής. Και τώρα που ο κόσμος αλλάζει, σκέφτομαι: τελικά είμαι προετοιμασμένη», λέει με χαμόγελο.

Παρότι η περιοχή όπου ζει είναι μακριά από πιθανούς στόχους επιθέσεων, το καταφύγιο της δίνει μια αίσθηση ασφάλειας. «Αν γίνει κάτι σοβαρό – λεηλασίες, ταραχές – δεν μπορούν να μπουν στο καταφύγιο», προσθέτει.

Η ιδέα να ζεις υπόγεια μπορεί να ακούγεται υπερβολική, όμως, σε μια εποχή που η οικονομική επιβίωση απαιτεί ευελιξία, η ιστορία της Κέιτλιν ίσως να μην είναι τόσο μακρινή όσο φαίνεται. Ποιος ξέρει; Ίσως, τελικά, να μην είναι μόνο οι πλούσιοι που μπορούν να ζουν προστατευμένοι - απλώς χρειάζεται λίγη δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και διάθεση για ρίσκο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουρτζούκου: Με χειροπέδες και αλεξίσφαιρο στα δικαστήρια -Πώς την «έδεσαν» οι αστυνομικοί

Τραγωδία στην Ξάνθη: Σφηνωμένα κάτω από βράχο εντοπίστηκαν τα δύο 16χρονα παιδιά

Κρήτη: Γερές μπίζνες για τους Λίβυους δουλεμπόρους: Βγάζουν εκατομμύρια με μια "καραβιά"