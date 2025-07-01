Ποια είναι η καλύτερη ώρα για καφέ

Όλοι αγαπάμε τον πρωινό καφέ — το ξέρουμε, είναι το καύσιμο για να ξεκινήσει η μέρα. Αλλά ξέρεις κάτι; Η καλύτερη ώρα για να πιεις καφέ δεν είναι απαραίτητα το πρωί!

Ο λόγος έχει να κάνει με την ορμόνη κορτιζόλη, που μας κάνει να νιώθουμε “ξύπνιοι” φυσικά. Η κορτιζόλη είναι στα πιο ψηλά της επίπεδα λίγο μετά το ξύπνημα, συνήθως ανάμεσα στις 8 και 9 το πρωί. Αν πιεις καφέ τότε, η καφεΐνη δεν έχει μεγάλη “δουλειά” να κάνει, γιατί είσαι ήδη φυσικά ενεργοποιημένος.

Η καλύτερη ώρα για έναν δευτερό καφέ — που θα σε “εκτοξεύσει” — είναι ανάμεσα στις 10:30 και 11:30 π.μ., όταν τα επίπεδα κορτιζόλης πέφτουν λίγο, λένε οι ειδικοί. Εκεί, η καφεΐνη κάνει πραγματικά τη διαφορά και σε κρατάει ξύπνιο και συγκεντρωμένο.

Ακόμα και το απόγευμα, γύρω στις 2 με 4, μπορεί να είναι καλή ώρα για έναν καφέ, αλλά πρόσεχε να μην το παρακάνεις — διαφορετικά το βράδυ μπορεί να μην κοιμηθείς!

Άρα, το επόμενο σου καφεδάκι, σκέψου το σαν στρατηγική κίνηση και όχι απλά ρουτίνα πρωινού. Και ναι, το σώμα σου θα σε ευχαριστήσει!

Πηγή: newsbeast.gr

