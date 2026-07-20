Μυστήριο σε Airbnb: Μπήκαν στο δωμάτιο και είδαν τους εαυτούς τους σε κάδρο!

Το μυστήριο με την οικογένεια που βρήκε τη φωτογραφία της σε διαμέρισμα Airbnb λύθηκε και οφείλεται σε μια απίστευτη σύμπτωση, καθώς ένας επαγγελματίας φωτογράφος τους είχε απαθανατίσει τυχαία από ψηλά πριν από 10 χρόνια

Η Libby και η Aubrey Birrell, δύο αδελφές από τη Γιούτα των ΗΠΑ, επισκέφθηκαν με περίπου 30 συγγενείς τους ένα Airbnb στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια για να γιορτάσουν τα 80ά γενέθλια του παππού τους. Μπαίνοντας στο κατάλυμα, παρατήρησαν έναν μεγάλο, καδραρισμένο πίνακα με μια λήψη από παραλία. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, ο πατέρας τους αστειεύτηκε λέγοντας: «Αυτός εδώ μου μοιάζει».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η οικογένεια συνειδητοποίησε έντρομη ότι δεν επρόκειτο για απλή ομοιότητα, αλλά για τους ίδιους. Αναγνώρισαν τον πατέρα, την αδελφή τους Libby και τον αδελφό τους Brady, καθώς και τα συγκεκριμένα μαγιό που φορούσαν σε ένα ταξίδι τους πριν από μια δεκαετία.

Η ανάρτηση των αδελφών στο TikTok έγινε αμέσως viral, με πολλούς χρήστες να τρομάζουν και να τους προτρέπουν να εγκαταλείψουν το σπίτι, παρομοιάζοντας την κατάσταση με ταινία θρίλερ. Ωστόσο, η εξήγηση ήταν απόλυτα φυσιολογική:Ο διακοσμητής του σπιτιού: Η οικογένεια επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του Airbnb.

Εκείνος εξήγησε ότι ο άνθρωπος που ανέλαβε τη διακόσμηση του σπιτιού είναι επαγγελματίας φωτογράφος που ειδικεύεται σε εναέριες λήψεις παραλιών στο Σαν Ντιέγκο.Η τυχαία λήψη: Ο φωτογράφος είχε τραβήξει τη συγκεκριμένη φωτογραφία την ίδια ακριβώς ημέρα και ώρα που η οικογένεια Birrell βρισκόταν στην παραλία, χωρίς να τους γνωρίζει.

Στη συνέχεια, τύπωσε τη λήψη σε μεγάλο καμβά για να τη χρησιμοποιήσει ως έργο τέχνης στο τουριστικό κατάλυμα. Μετά τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ο οικοδεσπότης μάλιστα προσφέρθηκε να χαρίσει στην οικογένεια ένα αντίγραφο του εν λόγω κάδρου ως αναμνηστικό αυτής της μοναδικής σύμπτωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: