Βραζιλία: Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα

Δυσκόλεψαν οι εποχές, δυσκόλεψαν και οι αγοραπωλησίες μοτοσικλετών, αδέρφια...

Ένα κατάστημα μοτοσικλετών στη Βραζιλία, που λέτε, βρήκε έναν από τους πιο παράξενους τρόπους για να τραβήξει κόσμο στα εγκαίνιά του. Τι έκανε; Κρέμασε μία μηχανή ανάποδα στο ταβάνι και υποσχέθηκε ότι όποιος κατάφερνε να μείνει πάνω της για 10 λεπτά, θα την έπαιρνε δωρεάν.

Η ιδέα ακούγεται απλή, σχεδόν ιντριγκαδόρικη, μέχρι να δει κανείς τη θέση στην οποία έπρεπε να μείνει ο διαγωνιζόμενος. Δεν αρκούσε απλώς να κρεμαστεί από κάπου, όπως θα έκανε κάποιος σε μονόζυγο ή σε παιδική χαρά. Η πρόκληση ήταν να βρεθεί πάνω στη μοτοσικλέτα, σε θέση οδήγησης, μόνο που όλα ήταν γυρισμένα ανάποδα.

Το διαφημιστικό τρικ που έγινε viral

Το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στο Reddit και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να προσπαθούν να καταλάβουν αν η δοκιμασία είναι όντως εφικτή ή αν πρόκειται για εκείνο το είδος της προσφοράς που φαίνεται γενναιόδωρη μόνο μέχρι να τη δοκιμάσει κάποιος.

Στο πλάνο φαίνεται ένας άνδρας να ανεβαίνει στη μηχανή, μπροστά σε κόσμο που παρακολουθεί, τραβά βίντεο και περιμένει να δει αν θα αντέξει. Το σκηνικό έχει όλη την αισθητική μιας τοπικής γιορτής: μπαλόνια, φωνές, κινητά στον αέρα και μια υπόσχεση αρκετά δυνατή για να κάνει τον καθένα να σταματήσει και να κοιτάξει.

Η δυσκολία, όμως, δεν είναι μικρή. Το σώμα πρέπει να κρατηθεί σταθερό, οι μύες δουλεύουν συνεχώς και η βαρύτητα κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα ήθελε ο διαγωνιζόμενος. Ακόμη και άνθρωποι με καλή φυσική κατάσταση σχολίασαν ότι τα 10 λεπτά σε τέτοια στάση μοιάζουν σχεδόν αδύνατα.

Κάποιοι χρήστες αστειεύτηκαν ότι μόνο αναρριχητές, αθλητές calisthenics ή άνθρωποι του τσίρκου θα είχαν πραγματικές πιθανότητες. Άλλοι στάθηκαν στο πιο απλό: το αρχικό βίντεο δεν διαρκεί καν 10 λεπτά, άρα κανείς δεν μπορούσε να δει από αυτό αν κάποιος ολοκλήρωσε πράγματι την πρόκληση.

Το σίγουρο είναι ότι το κατάστημα πέτυχε αυτό που ήθελε. Η μηχανή έγινε διαφήμιση, η πρόκληση έγινε κουβέντα και το κοινό άρχισε να συζητά όχι μόνο αν θα το δοκίμαζε, αλλά και ποιο θα ήταν το «κόλπο» για να αντέξει κανείς περισσότερο.

Σε βραζιλιάνικες αναρτήσεις, πάντως, εμφανίστηκαν στη συνέχεια διαφορετικές εκδοχές για το τι έγινε τελικά, από αναφορές ότι κανείς δεν τα κατάφερε μέχρι ισχυρισμούς πως υπήρξε συμμετέχων που έμεινε πολύ περισσότερο από τα 10 λεπτά.

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