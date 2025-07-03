Κι όμως η αγαπημένη θεραπεία προσώπου των celebrities κοστίζει 0 ευρώ!

Σίγουρα θα έχετε πέσει έστω και σε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία κάποιας σταρ που βυθίζει το πρόσωπό της σε ένα μπολ γεμάτο παγάκια. Πρόκειται για τα λεγόμενα ice bath facials κι έχουν λόγο που είναι τα αγαπημένα των celebrities.

Η Hailey Bieber έτσι προετοίμασε την επιδερμίδα της για το MET Gala 2025, ενώ η Bella Hadid τα έχει στη ρουτίνα ομορφιάς της εδώ και χρόνια. Η αισθητικός Jess Bowers μίλησε στο Who What Wear και αποκάλυψε τα οφέλη του πάγου στην επιδερμίδα και εξήγησε γιατί πρέπει να ξεκινήσετε τα ice bath facials κι εσείς… χθες!

«Ειλικρινά, τα ice bath facials θα μεταμορφώσουν εντελώς το δέρμα σας. Δοκιμάστε τα για δύο εβδομάδες και θα εντυπωσιαστείτε με τα αποτελέσματα» τόνισε η αισθητικός στη συνέντευξή της. Ένα παγωμένο «μπάνιο» προσώπου είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνετε: βυθίζετε το πρόσωπό σας σε ένα μπολ με νερό και παγάκια για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά. Είναι ένα γρήγορο και σχετικά εύκολο τελετουργικό, που προσφέρει παρόμοια οφέλη στο δέρμα του προσώπου με το cold plunge που γίνεται στο σώμα, δηλαδή το μπάνιο σε παγωμένο νερό.

Οι αισθητικοί και οι makeup artists υποστηρίζουν την πρακτική των ice bath facials εδώ και χρόνια, επαινώντας την ικανότητά τους να μειώνουν το πρήξιμο και τη φλεγμονή και να συσφίγγουν την επιδερμίδα. Αυτό επιτυγχάνεται ενεργοποιώντας μια διαδικασία που ονομάζεται αγγειοσύσπαση – συστέλλοντας, δηλαδή, τα αιμοφόρα αγγεία με αποτέλεσμα τη μείωση της ροής του αίματος και, κατά συνέπεια, τη μείωση του οιδήματος.

Είναι η ίδια λογική με την τοποθέτηση πάγου σε έναν τραυματισμό: ο περιορισμός της ροής του αίματος στην περιοχή γενικά μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο. Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία του ice bath μειώνει οποιοδήποτε είδος πρηξίματος υπάρχει κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. «Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διατροφή σας. Ας πούμε ότι τρώτε πολλά αλμυρά τρόφιμα ή καταναλώνετε αλκοόλ -μπορεί να δείτε ένα πιο γρήγορο αποτέλεσμα στην αποσυμφόρηση της επιδερμίδας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το κόλπο για να διαρκεί περισσότερο το άρωμά σου!