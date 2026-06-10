Συνταξιούχοι: Δώρα, αυξήσεις και αναδρομικά από το 2027

Στην προώθηση ενός «κοινωνικού συμβολαίου» για εργαζόμενους και συνταξιούχους, με 14 παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα που θα τονώσει θεαματικά τους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά θα δίνει αυξήσεις και προνόμια και στις υψηλότερες συντάξεις, προωθούν μέσα στο Καλοκαίρι τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.



Οι αλλαγές θα είναι «σκούπα» και θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπό τον τίτλο «άλλες διατάξεις» με πρώτο σταθμό τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και θα εφαρμοστούν από το 2027 θα είναι:







1. Η επιπλέον αύξηση κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ της ειδικής ενίσχυσης του χαμηλοσυνταξιούχων που δίνεται στο τέλος Νοεμβρίου.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ποσοστό 57,32% των συντάξεων, κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ.



Από αυτές, 265.400 συντάξεις είναι έως 500 ευρώ.



Στους βασικούς δικαιούχους του επιδόματος αναμένεται να προστεθούν και οι 376.553 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, δηλαδή οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, οι 172.643 συνταξιούχοι αναπηρίας, αλλά και οι 33.444 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Τα οριστικά κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά όρια και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.







2. Η μερική επαναφορά οριζόντια στις συντάξεις, κατά 25% των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων, καλοκαιριού.



Δηλαδή ποσά για όλους τους συνταξιούχους της τάξης των 250+100+100 ευρώ. Στην περίπτωση επικράτησης αυτού του σεναρίου, δεν θα υπάρξει η παραπάνω αύξηση των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά τα 300 ευρώ θα συνεχίσουν να τα λαμβάνουν.



Από κει και πέρα, το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο, θα περιλαμβάνει:







1. Κοινωνικό συμβόλαιο, μεταξύ κυβέρνησης και εργοδοτικών οργανώσεων για χαμηλότερες μη μισθολογικές επιβαρύνσεις (μειώσεις στις εισφορές) με αντάλλαγμα υψηλότερους μισθούς και περισσότερες προσλήψεις, ώστε να ισολογιστεί η απώλεια που θα έχει ο ΕΦΚΑ, αφού κάθε μείωση των εισφορών κατά 1% δημιουργεί δημοσιονομικό βάρος ύψους 420 εκατ. ευρώ.



Ήδη, έχει ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριου του 2027, μείωση κατά 0,50% και υπολείπεται άλλο ένα 0,50%.



Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρά τη μείωση των εισφορών κατά 5,4 μονάδες από το 2019 (το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών κρατήσεων από 40,56% έχει περιοριστεί σήμερα στο 35,16%) δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά η εισπραξιμότητα του συστήματος.



Με τη νέα προγραμματισμένη μείωση του 2027, το ποσοστό αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 34,66%, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους μισθούς και μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις.



Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η νέα παρέμβαση θα προέλθει κυρίως από τον κλάδο ασθένειας και θα κατευθυνθεί εξ ολοκλήρου προς τις εργοδοτικές εισφορές.







2. Συντάξεις Χηρείας:



Σύμφωνα με το προωθούμενο σχέδιο η σύνταξη θα επανέλθει το 70% στους συνταξιούχους λόγω χηρείας αντί του 35% που λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι.



Για τους 12.000 συνταξιούχους του Δημοσίου αναμένεται να υπάρξουν αναδρομικά από τις επιστρέφοντας στις περικοπές είτε σε δόσεις είτε με συμψηφισμούς (μείωση) στον φόρο εισοδήματος.



Στον ιδιωτικό τομέα δεν θα υπάρξουν επιστροφές και αναδρομικά αφού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά θα καταργηθούν οι αναδρομικές περικοπές από τις συντάξεις χηρείας που έπρεπε να κοπούν και δεν κόπηκαν μετά το 2019.



Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη γήρατος και τη σύνταξη χηρείας και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις, όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χηρείας.



Ο νόμος 4387/2016 (Κατρούγκαλου) κατέβαζε τη σύνταξη χηρείας στο 50% της σύνταξης του θανόντος και μετά από μια τριετία στο 25%, εφόσον, κατόπιν ελέγχου, ο δικαιούχος (χήρα/χήρος) έπαιρνε δική του σύνταξη ή εργαζόταν.







3. Αποκατάσταση των δικαστικών λειτουργών:



Οι αλλαγές θα εστιάζουν στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνέδριου που κρίνει ότι οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών δεν μπορούν να υπολείπονται του 60% των αποδοχών εν ενεργεία.



Πρόκειται για μια απόφαση με ευρύτερες προεκτάσεις, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει βάση για ανάλογες διεκδικήσεις και από άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.



Παράλληλα, το ίδιο δικαστήριο έχει κρίνει αντισυνταγματική την Εισφορά Αλληλεγγύης για τα έτη 2017 και 2018, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές ποσών. Ωστόσο, η μη καθολική εφαρμογή αυτών των αποφάσεων οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, καθώς μόνο όσοι προσφεύγουν δικαστικά φαίνεται να δικαιώνονται. Το Δημόσιο, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, δεν αποφασίζει να δώσει λύση μια και καλή στο θέμα.







4. Ταμεία Επιστημόνων:



Θα αλλάζει ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων για ειδικές κατηγορίες, όπως οι συμβολαιογράφοι και οι ασφαλισμένοι των πρώην ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕΔΕ, μετά από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.



Οι αποφάσεις «γκρεμίζουν» το νόμο Κατρούγκαλου, καθώς οι συνταξιούχοι ελάμβαναν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης, ανταποδοτική σύνταξη εκ της ειδικής προσαύξησης με κριτήριο την ιδιότητά τους ασκούντες επάγγελμα ελεύθερου επαγγελματία και ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ως μισθωτοί μηχανικοί απασχολούμενοι στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα τεράστια απόκλιση στο καταβαλλόμενο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης και φυσικά τη δημιουργία τεράστιων ανισοτήτων και αδικιών μεταξύ ασφαλισμένων του ίδιου ασφαλιστικού φορέα.



Η αλλαγή αναμένεται να αφορά το σκέλος του υπολογισμού της ειδικής προσαύξησης, με τρόπο ώστε να μην υφίστανται αδικίες και ανισότητες και ως εκ τούτου μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις.







5. Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς:



Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ) αλλά μόνον ο φόρος, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός σύνταξης που υπόκειται σε φόρο, μαζί με τη σύνταξη.



Οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα υπολογίζονται στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.



Με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς οι συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά (150 ευρώ και άνω) θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο ενώ αν παρέμενε ο συμψηφισμός θα έβλεπαν αυξήσεις μετά από 5 ή και 10 χρόνια.







6. Κατάργηση της προσωρινής σύνταξης σε ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα:



Η έκδοση συντάξεων από τον ερχόμενο Φθινόπωρο σε ένα μήνα, οδηγεί σε κατάργηση του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και στον ιδιωτικό τομέα. Οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν απευθείας την οριστική κύρια σύνταξη εφόσον έχουν διανύσει όλα τα έτη ασφάλισης χρόνια στο δημόσιο, δηλαδή χωρίς διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση.







7. Μεγαλύτερα κίνητρα για την απασχόληση συνταξιούχων:



Βρίσκεται υπό αναθεώρηση η μικρή ανταπόδοση που δίνουν στη σύνταξη οι εισφορές που πληρώνουν οι συνταξιούχοι οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται, όπου για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί προσαύξηση 0,77% του μισθού ως έξτρα ποσό στη σύνταξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο το ποσοστό αναπλήρωσης να φτάσει το 0,90%.







8. Επανασύνδεση των συντάξεων του δημοσίου με τους μισθούς των εν ενεργεία.



Η ρύθμιση μπήκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και προβλέπει: Σύνδεση του εν ενεργεία μισθού με τις συντάξεις στο δημόσιο σε ποσοστό 80%.



Η αύξηση εκτιμάται ότι θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 100 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι ήδη συνταξιοδοτημένοι δικαιούχοι θα λάβουν και τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τον νέο υπολογισμό.



Για τους πολιτικούς υπαλλήλους, η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον προκαταληκτικό βαθμό ή μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο θα είχαν εξελιχθεί κανονικά, προσαυξημένο με επίδομα χρόνου υπηρεσίας και λοιπές μισθολογικές προσαυξήσεις που αντιστοιχούν σε 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.



Αντίστοιχο καθεστώς εφαρμόζεται και για τους στρατιωτικούς, με τη διαφορά ότι προβλέπονται ανώτατα όρια βαθμολογικής εξέλιξης ανά κατηγορία προσωπικού.



Επίσης συγκαταλέγονται η πάγια αποζημίωση και η προσαύξηση χρόνου υπηρεσίας για δικαστικούς λειτουργούς, το ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για ιατροδικαστές (κατά 50%), το επίδομα διδασκαλίας και έρευνας για πανεπιστημιακούς, το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης για γιατρούς του ΕΣΥ, το ειδικό επίδομα έρευνας για ερευνητές, καθώς και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για διπλωματικούς υπαλλήλους.



Συνυπολογίζονται επίσης το 25% του επιδόματος θέσης ευθύνης για προϊσταμένους και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον καταβαλλόταν κατά την αποχώρηση.







Βασική προϋπόθεση είναι όλες οι παροχές να έχουν υπαχθεί σε ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης, διαφορετικά δεν θεωρούνται συντάξιμες.







Σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων του Δημοσίου φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς προβλέπει ότι οι συντάξεις τους θα ανέρχονται στο 80% των συντάξιμων αποδοχών που αντιστοιχούν στους εν ενεργεία υπαλλήλους και λειτουργούς.



Οι ρυθμίσεις αφορούν κατηγορίες προσώπων που είχαν εξαιρεθεί από το σύστημα υπολογισμού συντάξεων του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρησαν το προγενέστερο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Παράλληλα, οι αυξήσεις επεκτείνονται και στους ήδη συνταξιούχους των ίδιων κατηγοριών, με αναδρομική ισχύ, ανεξάρτητα από τον χρόνο συνταξιοδότησής τους, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.



Ως πλήρης ανικανότητα αναγνωρίζεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.







9. Αλλαγές στην παρακρτάτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης:



Η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) μεγαλώνει όσο υψηλότερη είναι η σύνταξη, ενώ θα έπρεπε να επιβάλλεται με αναλογικό και δικαιότερο τρόπο. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει στο υπουργείο Εργασίας ότι η ΕΑΣ θα πρέπει να επιβάλλεται στη διαφορά ποσού σύνταξης της κάθε κλίμακας και όχι σε όλη τη σύνταξη, όπως γίνεται τώρα και οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν για πολλά χρόνια και παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις.

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