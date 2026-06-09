Χρονοδιάγραμμα μισθοδοσίας εκπαιδευτικών: Οι ημερομηνίες πίστωσης για μόνιμους και αναπληρωτές

Στην τελική ευθεία εισήλθε η διαδικασία καταβολής της μισθοδοσίας για χιλιάδες μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς ενεργοποιούνται οι προγραμματισμένες πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και τη συνήθη πρακτική των τραπεζικών ιδρυμάτων, η ροή των χρημάτων θα εξελιχθεί σε δύο διαφορετικές φάσεις εντός των επόμενων 24ώρων.

Πρώτοι στις κάλπες των ΑΤΜ οι αναπληρωτές

Η αρχή γίνεται με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Η πίστωση των δεδουλευμένων τους ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026

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Όπως συμβαίνει παγίως, τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις πρώτες απογευματινές ώρες, ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του κάθε εκπαιδευτικού, προκειμένου τα χρήματα να είναι άμεσα διαθέσιμα για αναλήψεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Σειρά παίρνουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Λίγα 24ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η πληρωμή των μόνιμων εκπαιδευτικών, η οποία αφορά στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του τρέχοντος μηνός.

Αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) για το δημόσιο είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου, οι λογαριασμοί των μόνιμων εκπαιδευτικών αναμένεται να παρουσιάσουν διαθέσιμο υπόλοιπο από το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026

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Η σταδιακή αυτή πίστωση από το προηγούμενο βράδυ αποτελεί πάγια τακτική του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών (ΔΙΑΣ), επιτρέποντας στους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση στα μισθολογικά τους ποσά πριν από την επίσημη ημερομηνία της εκκαθάρισης.

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