Συντάξεις Ιουλίου: Οι δύο τελικές ημερομηνίες για την πληρωμή τους

Τις δύο τελικές ημερομηνίες για τις συντάξεις Ιουλίου ανακοίνωσε πρόσφατα ο e-ΕΦΚΑ.







Ο διαχωρισμός θα γίνει, όπως κάθε μήνα, ανάμεσα σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς, με τους συνταξιούχους να αναμένουν πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Οι συντάξεις Ιουλίου

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.







Η δεύτερη φάση της διαδικασίας θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των Λοιπών Εντασσόμενων, όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), μαζί με τις συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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