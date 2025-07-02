Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ για τη βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα (2/7) με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρο Κυρίζογλου, με κύριο θέμα συζήτησης τη βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Συζητήθηκε και η πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να διοργανώνουν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς.

Κοινός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και να υποστηριχθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

