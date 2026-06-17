Στο κινητό οι τιμές των σούπερ μάρκετ – Σε λειτουργία το posokanei.gov.gr

Στον «αέρα» βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-Καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές.

Η πλατφόρμα, την οποία θα παρουσιάσουν στις 12:30 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια.

Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Δυνατότητα για ψηφιακό καλάθι αγορών

Μία από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, το PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Ήδη από τις πρώτες δοκιμές, καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά που ξεπερνά τα 60 λεπτά ανά συσκευασία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές και η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικές τιμές.

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