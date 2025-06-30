Νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα 8 δισ. ευρώ για ανάπτυξη, καθημερινότητα, περιβάλλον και φτώχεια

Δέσμη ευρωπαϊκών προγραμμάτων – πέρα από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης – συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ τα οποία θα «τρέξουν» από το 2026 έως το 2032 και θα αφορούν μεταξύ άλλων, μείωση του ενεργειακού κόστους, προστασία του περιβάλλοντος, ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αντιμετώπιση του στεγαστικού και βελτίωση των μεταφορών, ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα σε διυπουργική συνέντευξη Τύπου.

Πρόκειται για προγράμματα που εντάσσονται σε τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία: το Κοινωνικό Κλιµατικό Ταµείο, το Ταµείο Εκσυγχρονισµού και το Ταµείο Απανθρακοποίησης Νήσων.

Ο σχεδιασμός για τα νέα προγράμματα συζητήθηκε σήμερα στο υπουργικό Συμβούλιο και παρουσιάστηκε απόψε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους συναρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις δράσεις που θα ενταχθούν στα νέα ταμεία είναι:

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων με στόχο να μειωθούν οι επιβαρύνσεις από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Ενισχύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με πιο ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Εισοδηµατική στήριξη σε ευάλωτα και φτωχά νοικοκυριά (επίδομα θέρμανσης, επιδότηση ενοικίου)

Δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.

Αναβάθμιση του μετρό της Αθήνας προμήθεια καινούργιων ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (αφαλατώσεις, φράγματα)

Ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και του εξοπλισμού τους.

Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία.

Επιδότηση ενοικίου για δηµόσιους λειτουργούς που εργάζονται εκτός έδρας σε περιοχές όπου υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα.

Ενεργειακή αναβάθμιση πλοίων με εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων.

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως οι δράσεις που θα «τρέξουν» έως το 2032 καλύπτουν μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την οικονομία και την κοινωνία επισημαίνοντας την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, την καθημερινότητα (αστικές συγκοινωνίες), τη στέγαση, την κοινωνική συνοχή και τη νησιωτική πολιτική. Σημείωσε ακόμη ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, οι νέες χρηματοδοτήσεις απαντούν στο ερώτημα τι θα συμβεί μετά τη λήξη του.

Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για συνεκτικό σχέδιο που αποσκοπεί σε πιο καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλους ενώ ανήγγειλε μεταρρύθμιση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που ανακύπτουν σήμερα με τα προγράμματα «Εξοικονομώ». Αναφέρθηκε επίσης στα προγράμματα για τις νησιωτικές διασυνδέσεις και την κατασκευή φραγμάτων για ύδρευση, άρδευση και παραγωγή ενέργειας.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε τις δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της φοιτητικής στέγης με την αναβάθμιση φοιτητικών εστιών (υπενθυμίζοντας ότι σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα στέγασης) καθώς και για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία, «ώστε κανένα παιδί να μην αποκλείεται από την εκπαίδευση».

«Χρήματα που προέρχονται από τη βιομηχανία, επιστρέφουν στη βιομηχανία, για σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και ολόκληρης της Ε.Ε. σε κρίσιμους τομείς, με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών», επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ακόμη ότι οι νέοι πόροι λειτουργούν συμπληρωματικά με τον αναπτυξιακό νόμο.

Νέο μοντέλο κοινωνικής κατοικίας

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασε δράσεις για την υλοποίηση νέου μοντέλου κοινωνικής κατοικίας με αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων με στόχο την κατασκευή σε πρώτη φάση 1000 κατοικιών καθώς και με ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων προκειμένου να διατεθούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Επίσης, για την στήριξη δημόσιων λειτουργών (εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, πυροσβέστες κ.α.) που απασχολούνται σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές κ.α. περιοχές με στεγαστική πίεση και την επιδότηση ατόμων με αναπηρία για αγορά μέσων υποβοηθούμενης κίνησης. Όπως είπε ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του υπουργείου φθάνει στα 587 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στα προγράμματα εκσυγχρονισμού του ακτοπλοϊκού στόλου και λιμενικών υποδομών με ενεργειακή αναβάθμιση πλοίων, ηλεκτρικά ferry boats σε κοντινές πορθμειακές γραμμές. Σημείωσε ακόμη την μείωση των λιμενικών τελών που οδήγησε για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια σε μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στις δράσεις για αναβάθμιση του μετρό της Αθήνας με νέους συρμούς (από τους 52 συρμούς όπως είπε οι 20 δεν έχουν κλιματισμό), 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως επίσης για:

-Ανανέωση του στόλου διανομών και ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου για άτομα με αναπηρία.

-Ποδηλατόδρομους και υποδομές μικρο-κινητικότητας

-Ανακαίνιση σιδηροδρομικών σταθμών στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

-Χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων για ευάλωτα νοικοκυριά.

-Κατασκευή φραγμάτων και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε νησιά.

