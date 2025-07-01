Καταργήθηκε το πλαφόν κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα - Φόβοι για έκρηξη της ακρίβειας

Αυλαία έπεσε χθες (30/6) στο μέτρο του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε βασικά είδη διατροφής και καύσιμα, μετά χρόνια εφαρμογής και συνεχώς παρατάσεων που λάμβανε.

Η κατάργησή του, ωστόσο, που δρομολογεί την απελευθέρωση της τιμολογιακής πολιτικής, είναι πιθανό να προκαλέσει και αύξηση των τιμών.

Όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, εν μέσω ενός ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος όπου ήδη ασκούνται πιέσεις στις τιμές βασικών αγαθών (καφές, κρέας, κακάο), η κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο γύρο ανατιμήσεων. Να λειτουργήσει ως ένα «συμπιεσμένο» ελατήριο που θα εκτοξεύσει με δύναμη προς τα πάνω τις τιμές σε τρόφιμα αλλά και καύσιμα, σε συνθήκες-πλέον- ελεύθερης αγοράς.

Να θυμίσουμε ότι το πλαφόν στον καθορισμό του μικτού περιθωρίου κέρδους επιβλήθηκε στα τέλη του 2022, όταν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είχε χτυπήσει «κόκκινο» και η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ απομυζούσε τα οικογενειακά «πορτοφόλια».

Από τότε η κυβέρνηση έδωσε αρκετές εξαμηνιαίες παρατάσεις στο εν λόγω μέτρο, με τις δύο τελευταίες να είναι τεσσάρων και δύο μηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

