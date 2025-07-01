Πέθανε η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη σε ηλικία 57 ετών

Έφυγε από τη ζωή σήμερα Τρίτη (1/7) η Ηρώ Καριοφύλλη σε ηλικία 57 ετών. Η γνωστή δημοσιογράφος εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και υπηρετούσε επί σειρά ετών το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλευόταν καθώς εδώ και αρκετό καιρό αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη (2/7) στις Σέρρες.

Τον περασμένο Ιανουάριο γνωστοποίησε μέσω Facebook το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. «Η ζωή από τότε τα έφερε τούμπα αλλά σημασία έχει να το αντιμετωπίζεις με χαρακτήρα, στιλ και αυτούς που εσύ θες δίπλα σου. Κι αν για να ανταπεξέλθεις χρειαστεί και λίγη χημεία παραπάνω ε εντάξει… μπορεί αυτό να σε κάνει και άνθρωπο με super δυνάμεις!!!!!!Κι άλλα γενέθλια κι άλλος χρόνος ζωντανή…», ανέφερε στο μήνυμά της.

Ηρώ Καριοφύλλη: Τι είχε πει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Η Ηρώ Καριοφύλλη είχε μιλήσει για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε αποκαλύπτοντας: «Επειδή οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή μου όπως αυτή τη στιγμή, εδώ και περίπου 1 χρόνο εξαιτίας αυτής της δύσκολης στιγμής έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα» είχε δηλώσει.

«Παλεύω για πράγματα που οι άλλοι θεωρούν αυτονόητα. Οι συνάδελφοί μου είναι πραγματικά η οικογένειά μου. Θεωρώ ότι η ωριμότητα η συναισθηματική έρχεται μέσα από τον πόνο. Όταν ωριμάζεις καταλαβαίνεις με ποιος θες να είσαι και κρατάς αυτούς, για τους άλλους δεν σε νοιάζει. Είναι φοβερό να λες εδώ είμαι. Είναι σημαντικό να έχεις ενσυναίσθηση, να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου και να λες ότι ο άλλος είναι άρρωστος τι θα ήθελα αν ήμουν στη θέση του. Το μόνο που μπορούμε να ορίσουμε στη ζωή μας είναι να είναι η ψυχή μας καθαρή και γεμάτη».

Και συνέχισε λέγοντας: «Όταν περνάς κάτι δύσκολο ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει είναι εκείνος που το έχει νιώσει στο πετσί του. Δεν πα να έχεις 10 ψυχολόγους, τη μάνα σου που καίγεται η ψυχή της για αυτό που περνάς, την καλύτερη φίλη; Αυτός που το έχει βιώσει στο πετσί του καταλαβαίνει τι περνάς. Το να πω ότι πρέπει να έχουμε καλή ψυχολογία είναι το δεδομένο, αλλά που το πουλάνε το κουμπί αυτό να το πατήσω; Όταν έρχονται τα άσχημα βγάζει ο άνθρωπος μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε. Παλεύονται τα πάντα έχω να πω σε ανθρώπους που περνούν δύσκολα και να ζητάτε βοήθεια. Μπορεί να γίνουν στηρίγματά μας άνθρωποι που δεν το περίμενες. Θέλει αισιοδοξία στις δύσκολες στιγμές».

Ηρώ Καριοφύλλη: Δεν έκανα παιδιά συνειδητά

Το 2025, μιλώντας στην στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή «Στιγμές» αναφέρθηκε στην επιλογή της να μην κάνει παιδιά.

«Δεν έκανα παιδιά και το αναφέρω γιατί ήταν κάτι που συνέβη συνειδητά, διότι ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη από τις ευθύνες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Βέβαια, τώρα, όσα μεγαλώνω λέω “εντάξει ρε παιδί μου, θα τα κατάφερνα”. Ούτε manual έχει, ούτε έχει αποφοιτήσει κανείς» δήλωσε,

«Τους γονείς τους σέβομαι πάρα πολύ, τους δικαιολογώ σε πολύ μεγάλο βαθμό για τα λάθη που κάνουν, αρκεί να μην είναι εγκληματικά προς τα παιδιά. Η υιοθεσία είναι τρομερό πράγμα. Το να επιλέξεις ένα παιδί, ανάμεσα σε πολλά, να νιώσεις τη χημεία του, να σε επιλέξει αυτό, να τραβήξεις το ζόρι να το μεγαλώσεις χωρίς να ξέρεις τι κουβαλάει μέσα του. Εγώ θεωρούσα ότι είναι μια ευθύνη που δεν μπορώ να πάρω, το βλέπω γιατί μπορεί να μην έχω παιδιά αλλά έχω την ανιψιά μου, η οποία είναι 16 ετών. Από τότε που γεννήθηκε δεν υπάρχει ημέρα που δεν σκέφτομαι αν κλαίει, αν την πείραξε κάποιος στο σχολείο, αν δεν έγραψε καλά, αν έχει άγχος», είπε η Ηρώ Καριοφύλλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

