Επιδότηση ρεύματος για επιχειρήσεις: Εκπνέει το Σάββατο 12 Ιουλίου η προθεσμία για τις αιτήσεις

Εκπνέει το Σάββατο 12 Ιουλίου η προθεσμία που έχουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για να λάβουν την επιδότηση ρεύματος για τους μήνες Δεκέμβριο 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2025.

Ήδη έχει αρχίσει η καταβολή των ποσών επιδότησης για επιχειρήσεις από την Τρίτη 1 Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την 1η Ιουλίου είχαν ήδη υποβληθεί 165.881 αιτήσεις, εκ των οποίων 157.820 κρίθηκαν επιτυχείς, 2.393 απορρίφθηκαν, ενώ 5.668 παραμένουν σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα μέχρι το Σάββατο να κάνουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα https://www.power4business.deddie.gr. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εμπορικής/γενικής ή βιομηχανικής χρήσης με ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (Κωδικός 047 του Εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) μικρότερο ή ίσο των 10 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων βάσει του Κανονισμού De minimis όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή/και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να έχουν γνωστοποιήσει τόσο στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους.

Για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2025 να ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με πράσινο ή κίτρινο χρώμα.

Να μην υπάρχει ιστορικό διαπιστωμένης ρευματοκλοπής σε καμία παροχή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένη με τον ΑΦΜ τους από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, για την οποία εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, που απορρέουν από τον διακανονισμό τους.

Οι δικαιούχοι της επιδότησης χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, αναλόγως του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2023 ή του κύριου ΚΑΔ της επιχείρησης, όπως αυτός έχει δηλωθεί στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Στην Α΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (Κωδικός 047 του Εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) μικρότερα ή ίσα των 500.000 ευρώ. Στην Α΄ κατηγορία τεκμαίρεται ότι ανήκουν και οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 και εφόσον υπάρχουν πιστοποιημένες καταμετρήσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αρμόδιο διαχειριστή.

Στη Β΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (Κωδικός 047 του Εντύπου Ε3) μεγαλύτερα των 500.000 ευρώ και μικρότερα ή ίσα του 1.000.000 ευρώ.

Στη Γ΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 μεγαλύτερα του 1.000.000 ευρώ και μικρότερα ή ίσα των 10.000.000 ευρώ.

Στη Δ΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κύριο ΚΑΔ 10.71 και 10.72 (Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, αντίστοιχα) ή έχουν κύριο ΚΑΔ 96.01 (Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων), ανεξαρτήτως των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων τους, έως του ορίου 10.000.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης