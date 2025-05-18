e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται έως τις 2 Μαΐου η προθεσμία για δόσεις από ρύθμιση και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ότι η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγει στις 30/04/2025, παρατείνεται έως την Παρασκευή 02/05/2025.

Επίσης, μέχρι την Παρασκευή 02/05/2025, παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2025,

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2025,

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης, που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ και

ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ., με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30ή Απριλίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάζονται στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών, μέσω του δικτύου των τραπεζών.

