Ανακάμπτει η Ελλάδα, αλλά με επενδυτικό κενό 18 δισ. ευρώ ετησίως από την Ευρώπη

Εντυπωσιακή επενδυτική ανάκαμψη με αύξηση 45% τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφει η Ελλάδα, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να εκτοξεύεται από το 11% του ΑΕΠ το 2019 σε 16% το 2024. Παρά τη σημαντική βελτίωση, όμως, το επενδυτικό χάσμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντικό, καθώς η Ευρωζώνη κινείται με επενδύσεις 23% του ΑΕΠ.

Η δυναμική των επενδύσεων στην Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθεί την περίοδο 2025-2026 καθώς προβλέπεται ότι θα φτάσουν στο 17,5% του ΑΕΠ το 2025 -και πάνω από 18% το 2026 ενδεχομένως- κυρίως χάρη στην αξιοποίηση των κονδυλίων από το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Τα διδάγματα που αφήνει όμως η λειτουργία του θα αξιοποιηθούν και μετά το 2026 που κλείνουν τα προγράμματα του Ταμείου, ενώ υπάρχει και σχέδιο αύξησης του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα αναπληρώσει το κεφαλαιακό κενό που δημιουργείται.

Το «στοίχημα» των χαμηλών επιδοτήσεων

Ενα από τα πλέον εντυπωσιακά ευρήματα αφορά την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου χρηματοδότησης στη χώρα μας, όπως είχε αναφέρει μιλώντας στη Βουλή ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Το ΤΑΑ λειτουργεί με εξαιρετικά χαμηλές επιδοτήσεις, καθώς παρέχει μέση ενίσχυση κάτω από 8% μέσω επιδότησης επιτοκίου, σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση υψηλών κρατικών επιχορηγήσεων της τάξεως του 40%-60%.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: μόλις σε δύο χρόνια κινητοποιήθηκαν επενδυτικά κεφάλαια 31 δισ. ευρώ, με 17 δισ. ήδη δρομολογημένες επενδύσεις και 14 δισ. υπό αξιολόγηση.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι το νέο μοντέλο χρηματοδότησης επενδύσεων διασφαλίζει αυστηρά πιστοληπτικά κριτήρια, αποτρέποντας τα «θαλασσοδάνεια» και τις «αρπαχτές» του παρελθόντος – ίσως και του παρόντος, όπως δείχνει η υπόθεση κατάχρησης των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Επίμονο» επενδυτικό κενό 18 δισ.

Παρά την πρόοδο, όμως, η Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον 17-18 δισ. ευρώ ετησίως για να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή αύξηση 50% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα (από 16 σε 23 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ).

Το παράδοξο είναι ότι αν και ως ποσοστό του ΑΕΠ το επενδυτικό κενό μειώνεται έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της Ελλάδας, παραμένει υψηλό ή και αυξάνεται σε απόλυτα μεγέθη (από τα 15 δισ. που ήταν το 2019 στα 18 δισ. ετησίως σήμερα) επειδή ακριβώς υπολογίζονται σε υψηλότερο ΑΕΠ που έχει πλέον η χώρα.

Ετσι, ενώ συνολικά το σωρευτικό κενό από την περίοδο αποεπένδυσης (2011-2020) υπερβαίνει τα 100 δισ., σε ονομαστικές τιμές συνεχίζει να αυξάνεται, δημιουργώντας πιο επιτακτική την ανάγκη κινητοποίησης πιο αποδοτικών κινήτρων και μηχανισμών προσέλκυσης επενδύσεων.

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική: από το ρεκόρ 26% του ΑΕΠ το 2007, οι επενδύσεις κατέρρευσαν στο ιστορικό χαμηλό 11% το 2016 (ως ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου με βάση τα στοιχεία της Eurostat), προτού ανακάμψουν σταδιακά από το 2019 και μετά. Το κενό όμως μετά από μια δεκαετία αποεπένδυσης είναι δυσαναπλήρωτο για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση των επενδύσεων αναδεικνύεται έτσι σε ζωτικής σημασίας για την οικονομική ζωή της χώρας στα επόμενα χρόνια.

