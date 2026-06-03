Μεσαρά: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο της 12χρονης Αγλαΐας

Βαρύ παραμένει το πένθος στην τοπική κοινωνία της Μεσαράς και στο Γυμνάσιο Μοιρών, καθώς συμπληρώνονται 40 ημέρες από την τραγική απώλεια της 12χρονης Αγλαΐας Χαραλαμπάκη.

Η είδηση του πρόωρου χαμού της σε τροχαίο δυστύχημα είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τους φίλους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές της, οι οποίοι αδυνατούν μέχρι σήμερα να συνειδητοποιήσουν την τραγική πραγματικότητα.

Το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες του δήμου Φαιστού, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της αδικοχαμένης μαθήτριας θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη της και να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον «άγγελο» που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Γυμνασίου Μοιρών, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών, στηρίζοντας τους οικείους της 12χρονης και κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της χαμογελαστής μαθήτριας που άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

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