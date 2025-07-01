ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Γλέντι με Κρητική μουσική στον Καράβολα
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ
clock 22:20 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Εκδήλωση παραδοσιακής Κρητικής μουσικής θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο Παραλιακής στον Καράβολα την Τετάρτη 9 Ιουλίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

Την εκδήλωση οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Θα παίξει το συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής με τους: 

Μανώλη Σχοιναράκη ( Λύρα - Φωνή )

Αντώνη Αποστολάκη ( Λαούτο )

Δημήτρη Αντωνίου Αποστολάκη ( Λαούτο – Φωνή )

Νίκο Παντερή (Κιθάρα)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα στηριχθεί η Αποστολή Αγάπης και προσκαλείται ο κόσμος να συνεισφέρει με τρόφιμα πρώτης ανάγκης.

