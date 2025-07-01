Γλέντι με Κρητική μουσική στον Καράβολα

Εκδήλωση παραδοσιακής Κρητικής μουσικής θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο Παραλιακής στον Καράβολα την Τετάρτη 9 Ιουλίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

Την εκδήλωση οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Θα παίξει το συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής με τους:

Μανώλη Σχοιναράκη ( Λύρα - Φωνή )

Αντώνη Αποστολάκη ( Λαούτο )

Δημήτρη Αντωνίου Αποστολάκη ( Λαούτο – Φωνή )

Νίκο Παντερή (Κιθάρα)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα στηριχθεί η Αποστολή Αγάπης και προσκαλείται ο κόσμος να συνεισφέρει με τρόφιμα πρώτης ανάγκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκρήτιο Στάδιο: Αυτή είναι η συμφωνία Δήμου Ηρακλείου - ΟΦΗ

Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι στο φως... με φόντο την Κρήτη