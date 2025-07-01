Γλέντι με Κρητική μουσική στον Καράβολα

Εκδήλωση παραδοσιακής Κρητικής μουσικής θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο Παραλιακής στον Καράβολα την Τετάρτη 9 Ιουλίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
Την εκδήλωση οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Θα παίξει το συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής με τους:
Μανώλη Σχοιναράκη ( Λύρα - Φωνή )
Αντώνη Αποστολάκη ( Λαούτο )
Δημήτρη Αντωνίου Αποστολάκη ( Λαούτο – Φωνή )
Νίκο Παντερή (Κιθάρα)
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα στηριχθεί η Αποστολή Αγάπης και προσκαλείται ο κόσμος να συνεισφέρει με τρόφιμα πρώτης ανάγκης.
