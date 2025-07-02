Φαράγγι Σαμαριάς: Ανοιχτός ο Εθνικός Δρυμός, μόνο από την Νότια είσοδο

Η ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ για τη σημερινή (02/07) λειτουργία του Εθνικού Δρυμού.

Αναλυτικά:

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι μετά τις σημερινές ενδείξεις της εφαρμογής nowcasting και το επικαιροποιημένο πρωϊνό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ ότι σήμερα 2 Ιουλίου 2025 ο Εθνικός Δρυμός θα είναι προσβάσιμος, μόνο από την Νότια είσοδο στην Αγιά Ρουμέλη, έως τον χώρο ανάπαυσης ''Χριστός''.

Η πρόσβαση από το Βόρειο τμήμα του Εθνικού Δρυμού θα παραμείνει κλειστή, λόγω της έντασης των ανέμων που προβλέπεται να υπερβαίνουν τα 9 μποφόρ, οι οποίες κυμαίνονται άνω των εγκεκριμένων ορίων από την Αντιπεριφέρεια Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση

Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στους όρους για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα