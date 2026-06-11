Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Στις 19 Ιουλίου οι εκλογές για ανάδειξη νέας διοίκησης

Στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, το οποίο εξελέγη τον Ιούλιο του 2023, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αλλά και δημιουργικής τριετίας για τον εξαγωγικό κόσμο της Κρήτης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την ουσιαστική συνεργασία που ανέπτυξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις — με οικονομικές αναταράξεις, αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφορών, αλλά και έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις — οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Κρήτης απέδειξαν την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και τη δυναμική τους. Παρά τις δυσκολίες, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης κατάφερε να στηρίξει ουσιαστικά τα μέλη του, να ενισχύσει την παρουσία των κρητικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και να συμβάλει ώστε οι εξαγωγές της Κρήτης να διατηρήσουν τη σημαντική τους θέση στον παγκόσμιο εξαγωγικό χάρτη. Παράλληλα, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις και πρωτοβουλίες δικτύωσης, ενισχύθηκε περαιτέρω η αναγνωρισιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της κρητικής επιχειρηματικότητας.

Με στόχο την αποτίμηση του έργου της τελευταίας τριετίας, την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή προβληματισμών και προτάσεων από τους εκπροσώπους των εξαγωγικών επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου, καθώς και τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα παρουσιαστεί αναλυτικός διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης, ενώ τα μέλη θα κληθούν να εγκρίνουν τα πεπραγμένα και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα αναλάβουν τη διοίκηση του Συνδέσμου για την επόμενη τριετία, με στόχο τη συνέχιση του έργου και τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Κρήτης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα μέλη καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις, τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις του εξαγωγικού τομέα, συμβάλλοντας ενεργά στη χάραξη της επόμενης ημέρας του Συνδέσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση υποψηφιότητας και τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και την εκλογική διαδικασία:

2810 343458 και info@crete-exporters.com.

(Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: 19 Ιουνίου)