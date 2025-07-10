Συνάντηση Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

Την Παρασκευή 4/7 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συνάντηση του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Νίκου Λογοθέτη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης κ. Πέλοπας Λάσκος και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Αικατερίνη Πατσαδέλη. Ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιάννη Μπούγα.

Στις συναντήσεις τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στις συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο:

Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου:

Έγινε λεπτομερής περιγραφή της εσωτερικής και εξωτερικής του κατάστασης συνοδευόμενη από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την οικτρή εικόνα του χώρου όπου στεγάζεται το 4ο Πρωτοδικείο της χώρας και εκδικάζει τις υποθέσεις του το Εφετείο Ανατ. Κρήτης, ασκούν το λειτούργημά τους 840 δικηγόροι και 60 δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και παρέχουν τις υπηρεσίες τους 59 (εκ των 79) δικαστικοί υπάλληλοι.

Αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος κατεπείγοντος χαρακτήρα από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και έγκριση αυτού για τη συνολική παρέμβαση στο Δικαστικό Μέγαρο ενόψει του νέου δικαστικού έτους, που θα αφορά άμεσες επισκευές του κτιρίου σε εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, εξωτερικό ελαιοχρωματισμό και αποκατάσταση βλαβών των όψεων του, ανακατασκευή του ακροατηρίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, διαμόρφωση και μετατροπή αρχείου του πρώτου ορόφου σε δικαστική αίθουσα του Πρωτοδικείου, επισκευές εξωτερικών και εσωτερικών θυρών και κουφωμάτων. Για την επίσπευση περαιτέρω βελτιώσεων – παρεμβάσεων, προτάθηκε και θα επιδιωχθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου:

Δεδομένης της κατάστασης και ανεπάρκειας του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου, ζητήθηκε το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου να λάβει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, την πρώτη θέση στην προτεραιοποίηση των αναγκών ανέγερσης και αποκατάστασης δικαστικών μεγάρων της χώρας με τη διαδικασία Σ.Δ.Ι.Τ. που βρίσκεται στη Β’ φάση του Δημόσιου, Διεθνούς Διαγωνισμού. Η ανέγερση του δεν αποτελεί απλώς ανάγκη βελτίωσης του χώρου απονομής δικαιοσύνης όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα, ενταγμένα στην ίδια διαδικασία, Δικαστικά Μέγαρα, αλλά ζήτημα ζωτικής σημασίας: Στο υφιστάμενο έχει γίνει υπέρβαση κάθε ορίου αποδεκτής χρήσης του, για τις ανάγκες απονομής της δικαιοσύνης.

Δόθηκαν διαβεβαιώσεις για συνδρομή κάθε βοήθειας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργασιών του Υπουργείου προς τη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προς υποβοήθηση των ενεργειών τους, παραδόθηκε υπόμνημα παρατηρήσεων για τη συμπλήρωση και βελτίωση του κτιριολογικού προγράμματος που συντάχθηκε με επιμέλεια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Εφετείο Ανατολικής Κρήτης:

Συζητήθηκε η επιβάρυνση του Εφετείου Αν. Κρήτης λόγω του όγκου και της βαρύτητας των υποθέσεων που εκδικάζει και η αριθμητική ανισορροπία τόσο των δικαστικών λειτουργών μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού απονομής της Δικαιοσύνης, όσο και των Εφετών μεταξύ εφετειακών περιφερειών με αντίστοιχο αριθμό εκδίκασης υποθέσεων.

Ζητήθηκε η αύξηση των οργανικών θέσεων των Εφετών στην επικείμενη κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών στα Εφετεία της χώρας, όσον αφορά το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης (αλλά και το Εφετείο Κρήτης). Υπήρξε διαβεβαίωση για αύξηση τους και ενημέρωση ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι - κατά το επόμενο δικαστικό έτος - να γίνει συνολική επεξεργασία δεδομένων και κατανομή των οργανικών θέσεων των Εφετών, ώστε σε κάθε Εφετείο της χώρας να αντιστοιχούν οι οργανικές θέσεις που αναλογούν σύμφωνα με τον αριθμό εκδίκασης των υποθέσεων αρμοδιότητά τους.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου:

Επισημάνθηκαν τα κενά στις οργανικές θέσεις και τα περαιτέρω προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις προαγωγές και μεταθέσεις Εισαγγελικών Λειτουργών. Ζητήθηκε η υποστήριξη του αιτήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου προς τον Άρειο Πάγο για ενίσχυση της ενόψει του νέου δικαστικού έτους.

Δικαστικοί Υπάλληλοι:

Επισημάνθηκαν τα κενά στις οργανικές θέσεις τόσο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (117 οργανικές θέσεις – 76 υπάλληλοι) όσο και της Εισαγγελίας Ηρακλείου (42 οργανικές θέσεις – 27 υπάλληλοι) σε συνδυασμό με την αύξηση του φόρτου εργασίας. Παραδόθηκε αναλυτικό υπόμνημα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων με συγκριτικούς πίνακες εκδίκασης υποθέσεων και οργανικών θέσεων μεταξύ Πρωτοδικείων αντίστοιχων ή μεγαλύτερων του Ηρακλείου. Αναγνωρίστηκε το πρόβλημα, εγγενές του συνόλου των δικαστηρίων της χώρας, με τη διαβεβαίωση ότι στην επόμενη σειρά αποφοίτων δικαστικών υπαλλήλων από την ΕΣΔΙ θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση καθώς στην τρέχουσα 4η σειρά ο αριθμός θα είναι περιορισμένος αλλά βελτιωμένος σε σχέση με τον αρχικά προσδιορισθέντα.

Επίσης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης.

Τέλος παραδόθηκε στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης σημείωμα παρατηρήσεων για τη νομοτεχνική βελτίωση της διάταξης του άρθρου 59 Ν. 5197/2025 που αφορά στην κτηματολογική διαμεσολάβηση με τη συμμετοχή πλέον στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς με την υφιστάμενη διατύπωση εγείρονται ζητήματα σε σχέση με την έναρξη ισχύος της διάταξης για το Δημόσιο από 16-9-2025 και των αγωγών που καταλαμβάνει, καθώς και την προθεσμία γνωστοποίησης προς το Ελληνικό Δημόσιο.

