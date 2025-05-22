Σεισμός στην Κρήτη: Μετακινήθηκαν εκθέματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
clock 11:55 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναστάτωση και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προκλήθηκε από την ισχυρή σεισμική δόνηση που "χτύπησε" την Κρήτη νωρίς σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μουσείο, ορισμένα εκθέματα μετακινήθηκαν μέσα στις προθήκες, άλλα έφυγαν από τις βάσεις τους χωρίς ωστόσο να υποστούν ζημιές.

Υπάρχουν και εκθέματα που παρέλαβαν οι συντηρητές προκειμένου να τα αξιολογήσουν και να τα εξετάσουν. 

