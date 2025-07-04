Πολυτεχνείο Κρήτης: Εγκρίθηκε το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Πολυτεχνείο της Αυστρίας

Έγκριση από την ΕΘΑΑΕ του νέου κοινού ΠΜΣ (Joint Master Program) Πολυτεχνείου Κρήτης και Πολυτεχνείου Montanuniversität Leoben της Αυστρίας

“Responsible Consumption and Production under Sustainable Mining”

Εγκρίθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Joint Master Program) με τίτλο “Responsible Consumption and Production under Sustainable Mining”, το οποίο προσφέρεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το διακεκριμένο Πολυτεχνείο Montanuniversität Leoben της Αυστρίας.

Η σημαντική αυτή συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με ένα από τα κορυφαία Ευρωπαϊκά Πολυτεχνεία στον τομέα της Μηχανικής Ορυκτών Πόρων ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για επιστήμονες και επαγγελματίες που συνδυάζουν τεχνογνωσία, καινοτομία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε κρίσιμες θεματικές όπως:

η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

η υπεύθυνη αξιοποίηση ενεργειακών πόρων

οι βιώσιμες τεχνολογίες για την έρευνα και την εκμετάλλευση πρώτων υλών – ανακύκλωση

οι κρίσιμες πρώτες ύλες

η κυκλική οικονομία στον μεταλλευτικό τομέα

η βιώσιμη διαχείριση ορυκτών πόρων

η αποκατάσταση και παρακολούθηση μεταλλευτικών περιοχών

η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στη Μηχανική Ορυκτών Πόρων

Με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των πρώτων υλών και η κοινωνική αποδοχή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα προσφέρει μια διεπιστημονική, διεθνώς προσανατολισμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Η συνεργασία αυτή υποστηρίζει τη συμμαχία EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production), στην οποία συμμετέχει ενεργά το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Montanuniversität Leoben. Η συμμετοχή στο EURECA-PRO ενισχύει τη στρατηγική ωριμότητα και διασφάλιση ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προάγοντας τη διαπανεπιστημιακή κινητικότητα, την έρευνα αιχμής και την κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική ταυτότητα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης εδραιώνει τη διεθνή του παρουσία και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας σε φοιτητές και επαγγελματίες τα αναγκαία εφόδια για να ηγηθούν της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Κρήτη - Καλοκαίρι 2025: Σημαντική μείωση στα τροχαία – Τι λέει ο Γιάννης Λιονάκης

Δήμος Ηρακλείου: Με το... σταγονόμετρο οι ποσότητες νερού από το φράγμα Αποσελέμη

Λασίθι - Μείωση ορίων οικισμών: Κινδυνεύουν περιουσίες σε Ελούντα, Κριτσά, Παχειά Άμμο, Παλαιόκαστρο και αλλού