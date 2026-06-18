Περιφέρεια Κρήτης: Καινοτόμες εφαρμογές 5G για την ασφάλεια των επισκεπτών στη Σαμαριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2026 στο Ξυλόσκαλο Σαμαριάς η πιλοτική επίδειξη τεχνολογιών 5G για την υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-TERRA, το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με τις εταιρείες WINGS ICT Solutions και COSMOTE TELEKOM.

Η πιλοτική εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο την αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των επισκεπτών σε απομακρυσμένα φυσικά περιβάλλοντα, αξιοποιώντας την υποδομή 5G που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή στο πλαίσιο του έργου.

Στην επίδειξη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων, Σταύρος Καλογιαννάκης, στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, της ομάδας έργου του 5G-TERRA, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας της ΠΕ Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης παρουσιάστηκε πιλοτικό σενάριο χρήσης φορητών «έξυπνων» συσκευών (wearables), οι οποίες παρέχουν δυνατότητες γεωεντοπισμού, επικοινωνίας και αποστολής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύων 5G. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίδειξη παρακολούθησης και μεταφοράς διασυνδεδεμένου Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ενώ αξιολογήθηκε η λειτουργία του συστήματος στο πρώτο τμήμα της διαδρομής του φαραγγιού.

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Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής κρίθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών για την υποστήριξη δράσεων δημόσιας υγείας και ασφάλειας επισκεπτών. Παράλληλα, καταγράφηκαν τεχνικές και επιχειρησιακές παρατηρήσεις οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην επόμενη φάση αξιολόγησης του έργου. Η πιλοτική δράση αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης διαδικασίας διερεύνησης των δυνατοτήτων κάλυψης και λειτουργίας των εφαρμογών σε μεγαλύτερο τμήμα του φαραγγιού, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην περιοχή.

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Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, σε δήλωσή του τόνισε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι νέες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας, της υγείας, ασφάλειας και της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών. Η σημερινή πιλοτική δράση στο Φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας δημόσιων φορέων, επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας, με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη βιώσιμη διαχείριση ενός μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος διεθνούς εμβέλειας.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, επεσήμανε ότι το Φαράγγι της Σαμαριάς συγκαταλέγεται στα ασφαλέστερα φαράγγια της Ευρώπης και υπογράμμισε:

«Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα αξιολογείται με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των επισκεπτών. Οι φορητές συσκευές που δοκιμάζονται παρέχουν δυνατότητες γεωεντοπισμού και ενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει

κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την πρόληψη, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και επισκεπτών του νησιού.»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Συντονιστής του έργου για τη Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης, ανέφερε:

«Πρόκειται για μια πιλοτική εφαρμογή μέσω της οποίας επιχειρούμε να διερευνήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας των επισκεπτών του Φαραγγιού της Σαμαριάς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το έργο 5G-TERRA και οι υποδομές 5G που αναπτύσσονται στην περιοχή. Οι φορητές συσκευές που δοκιμάστηκαν παρέχουν δυνατότητες γεωεντοπισμού και παρακολούθησης βασικών παραμέτρων, επιτρέποντας την έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση συμβάντος ή ανάγκης εντοπισμού χρήστη. Η σημερινή δράση έχει καθαρά πιλοτικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματά της θα αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης αντίστοιχων υπηρεσιών στο μέλλον.»

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Το 5G-TERRA είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF Digital) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G σε απομακρυσμένες περιοχές, για την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Ωστόσο οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.

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